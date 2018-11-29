台中捨山手線 燕優先推捷運

2018年11月29日 04:12 中國時報 陳世宗 、 李宜秦 ／綜合報導 ／綜合報導

台中山手線示意圖

台中市長當選人盧秀燕喊卡山手線，質疑林佳龍的山手線工程經費高達1000億元，繞1圈須2小時，強調她爭取的捷運綠線工程款只要600億元，又符合交通效益，將優先推動捷運藍線、橘線，符合民眾期待。交通部次長王國材表示，目前成功－追分路段已開工，且該案當初台中市政府也花費大把時間爭取，建議盧秀燕審慎考慮。

4年前，胡志強尋求連任時，曾說，「山手線最早是前市議長林仁德提的」。擔任原台中市長時，他就一直思考如何促進台中縣市合作與均衡發展，如何把鐵路、公路、大台中環線、環中線等串連，是鐵公路併入；第二部分是大眾運輸先行，有新幹線公車、8公里免費公車一併走的均衡發展；當時胡林競逐時，還發生誰抄襲誰的爭論。

4年前林佳龍當選台中市長後，進一步提出「1條山手線、2條捷運線、3環公路網」，建構台中新路網；大台中山手線是為建構台中環城軌道系統，包含下環微笑線（成功─追分）雙軌化、下環微笑線（大慶─烏日）鐵路高架延伸、海線雙軌高架與上環彩虹甲后線；山手線各路線計畫已於106年獲行政院納入前瞻計畫，其中下環微笑線（成功─追分）雙軌化在106年11月已動工，預計108年將完工。

盧秀燕指出，因山手線經濟效益低，因此寧願保留經費作更多捷運，更符合民眾期待，山手線非當務之急。

不過，交通部次長建議盧再審慎考慮，因為當初是地方向交通部申請補助計畫，過程不輕鬆，市府花了大把時間爭取，若地方確定暫緩，交部原則上會尊重。至於山手線成功－追分路段已經開工，會將該路段完工。

(中國時報)