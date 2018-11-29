燕隨胡規 巨蛋蓋回14期重畫區原址

2018年11月29日 04:12 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中巨蛋要孵在哪裡？巨蛋因地點東遷西移，至今仍未孵出來，前台中市長胡志強原將巨蛋下在14期重畫區，現任市長林佳龍上任後，把巨蛋搬到崇德路及松竹路口上；新當選的盧秀燕以交通瓶頸考量，釋出將巨蛋調整回原14期重畫區，也就是再搬回胡市長時代規畫原址。市民則期待這顆巨蛋趕快誕生。

「給我巨蛋，其餘免談！」當年胡志強以民意需求，規畫將小巨蛋座落在此屯區松竹路、環中路的第14期重畫區內，市府計畫變更區中兩塊總面積5公頃的文中、文小用地為體育用地，興建小巨蛋，總經費為28億元，採OT方式；由市府興建再發包交由民間經營，該場館將採多目標用途興建。

小巨蛋規畫在14期重畫區內，最大優勢是市府不用編列本預算，直接用重畫基金來興建，環中路高架道全線開通後，小巨蛋就成為北屯區最耀眼的地標性建築。館內可附設商場、餐飲，除作體育賽事場地，還可作音樂會、演唱會、戲劇的表演場地；預計可吸引投資客進入帶動當地繁榮，巨蛋重大建設訊息傳出後，還帶動當地房市利多。

市議員李中認為，台中小巨蛋規畫在14期重畫區興建，中央有補助，重畫基金也可以支應，旁邊就是74號道路，交通方便，人煙稀少，就算讓「阿妹」連開3天3夜演唱會，也不擾民；龍團隊卻硬要變更設置地點，搬到崇德路、松竹路口人口密集、交通複雜地點興建。

盧秀燕強調，「北屯區松竹路跟崇德路口，那個地方交通，已經相當壅塞，所以巨蛋不適合，而且當地居民也抗議連連，因此我會把它調整為14期重畫區。」

(中國時報)