沒核電 經長示警2025會缺電

圖為核三廠。（台電提供）

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中國時報
／台北報導
經濟部長沈榮津首度鬆口表示，2025年會「缺電」，指除節電、綠電外，要把核電納入整體思考。（姚志平攝）

反火力、反2025年廢核公投過關後，經濟部長沈榮津昨首度鬆口2025年會「缺電」，指除節電、綠電外，要把核電納入整體思考，2個月內對外提出新能源政策，他並已指示台電就核三兩部機組延役進行評估。

2個月內提新能源政策

行政院發言人Kolas Yotaka昨被問到核四廠是否已被排除時說，就讓經濟部仔細、專業的盤點，政府也將盡快提出整體能源政策報告，現有核電廠延役與否，待完整評估報告出爐後再議。

經濟部官員表示，目前規畫2025年有「燃氣、燃煤、綠能」三種能源配比，其中綠能2成，短期增加有限，火力要年減1％，核電就會是考慮納入選項，亦即能源配比變為「燃氣、燃煤、綠能、核能」。

立法院財委會昨審查中央政府前瞻基礎建設預算，沈榮津在回應民進黨立委林俊憲關切的公投後，2025年會否缺電時，首度坦言：「會有供電缺口」。表示火力每年少1％，因此除要思考節電、綠電外，就剩核電，要做整體考量。

屏縣府聲明拒核三延役

但沈也強調，核電問題要考慮法規、機組穩健、營運技術、燃料儲存空間、地方接受度等問題。他隨後回應媒體時進一步表示，依照現有法令規定，台電需在明年6、7月前向原能會提出延役申請，會請台電先以核三的兩部機組做準備，因核三申請時間上比較充裕、燃料池也還有裝載運轉3年的空間。

台電表示，2個月內就會提出核三延役評估狀況給經濟部，再依指示看是否規畫正式延役計畫給原能會。

對於公投要求火力發電平均每年減1％，台灣綜合研究院院長吳再益則提出警告，夏季尖峰時間火力要運轉，無法減少發電，等10月後又要輪流歲修，這時要減超過1％以上發電，「沒有多一點機組，供電會剉到死！」

雖經濟部要啟動核三延役評估，但是屏東縣政府已聲明絕不同意核三廠延役，對此沈榮津回應，用電是國家問題，需要中央與地方一起努力，會持續溝通。

環團並質疑恆春地下有斷層，且就經過核三大門，不適合延役，不過清大核工學者葉宗洸指出，早在2011年日本311大地震後，核三已進行耐震安全強化，兩部機組的安全停機地震基準值大幅提升，應無問題。

(中國時報)

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