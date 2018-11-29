法院裁定 婦聯會385億資產解凍

2018年11月29日 04:12 中國時報 王己由 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會不服黨產會認定其是國民黨的附隨組織並凍結資產，向行政法院提出撤銷黨產會處分訴訟，並聲請停止執行，法院先前雖裁定停止訴訟程序進行，卻不影響黨產會凍結資產效力，婦聯會再聲請停止執行，台北高等行政法院昨裁定，黨產會在本件訴訟定讞前，不能凍結婦聯會385億元資產。對此，婦聯會感到欣慰，黨產會則表示不能接受，將提抗告。

另婦聯會還聲請要求裁定黨產會不可以「就不當取得財產及是否命移轉為國有等事」召開聽證會。合議庭認為這些是依法調查程序，在停止原處分執行下，沒有必要額外另行保全的必要；即使原處分停止執行，黨產會仍可依法進行相關調查程序，這部分裁定駁回。

行政法院撤銷黨產會處分的理由，是認為本件停止執行事件的本案訴訟，與中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織；國民黨、中投、欣裕台不服提起行政訴訟，承審合議庭認為黨產條例有違憲疑義，裁定停止訴訟，並已聲請大法官會議解釋的處分法律依據相同，只是受處分人不同。

雖然本月5日已裁定停止本案訴訟的程序進行，但該裁定不會影響婦聯會為國民黨附隨組織，且名下財產仍凍結的效力，考量如不停止執行，則就聲請人婦聯會所稱結社自由、言論自由、名譽維護、財產保全等，將造成難以估算的損失，所預定的公益或福利事務都無法進行，且龐大資產也無法作出有效率的應用等，可說是有難於回復的損害。

相對來說，如果原處分停止執行，在其他條件不變下，就黨產會而言，是轉型正義的實踐往後移。合議庭權衡相關得失後，認為停止原處分執行，是適切且有必要，裁准婦聯會聲請。

(中國時報)