法院裁定 婦聯會385億資產解凍

黨產會追國民黨黨產6連敗

友善列印
中國時報
／台北報導

婦聯會不服黨產會認定其是國民黨的附隨組織並凍結資產，向行政法院提出撤銷黨產會處分訴訟，並聲請停止執行，法院先前雖裁定停止訴訟程序進行，卻不影響黨產會凍結資產效力，婦聯會再聲請停止執行，台北高等行政法院昨裁定，黨產會在本件訴訟定讞前，不能凍結婦聯會385億元資產。對此，婦聯會感到欣慰，黨產會則表示不能接受，將提抗告。

另婦聯會還聲請要求裁定黨產會不可以「就不當取得財產及是否命移轉為國有等事」召開聽證會。合議庭認為這些是依法調查程序，在停止原處分執行下，沒有必要額外另行保全的必要；即使原處分停止執行，黨產會仍可依法進行相關調查程序，這部分裁定駁回。

行政法院撤銷黨產會處分的理由，是認為本件停止執行事件的本案訴訟，與中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織；國民黨、中投、欣裕台不服提起行政訴訟，承審合議庭認為黨產條例有違憲疑義，裁定停止訴訟，並已聲請大法官會議解釋的處分法律依據相同，只是受處分人不同。

雖然本月5日已裁定停止本案訴訟的程序進行，但該裁定不會影響婦聯會為國民黨附隨組織，且名下財產仍凍結的效力，考量如不停止執行，則就聲請人婦聯會所稱結社自由、言論自由、名譽維護、財產保全等，將造成難以估算的損失，所預定的公益或福利事務都無法進行，且龐大資產也無法作出有效率的應用等，可說是有難於回復的損害。

相對來說，如果原處分停止執行，在其他條件不變下，就黨產會而言，是轉型正義的實踐往後移。合議庭權衡相關得失後，認為停止原處分執行，是適切且有必要，裁准婦聯會聲請。

(中國時報)

沒核電 經長示警2025會缺電 獨裁黨產會 只能贏不服輸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。