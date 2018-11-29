獨裁黨產會 只能贏不服輸

2018年11月29日 04:12 中國時報 王己由

台北高等行政法院裁准解凍婦聯會385億財產後，黨產會一如以往「起手式」批判法官判決，這次發言人竟痛批，「難怪民眾對司法改革不滿」，獨立機關的黨產會理應尊重和遵守法院獨立裁判，出言痛判，適足凸顯目無司法，恣意妄行的「行政獨大」心態。

民主政治國家，注重權力分立，立法、司法機關可制衡行政機關，正是避免行政獨裁。黨產會雖是行政院任務編組機關，基於權力分立制衡原則，黨產會都應遵循屬司法機關的法院所有裁判結果。

然黨產會成立以來，在處理黨產事件上，只要被處分人資產遭凍結，為保障權益，提出訴訟聲請行政法院救濟，一旦裁判結果出爐是有利當事人，黨產會第一時間不是本諸權力分立的民主原則，尊重司法裁判，而是大聲批判，如此「反民主」，更加顯露獨裁本質。

此次，行政法院裁准婦聯會停止執行的聲請，解凍婦聯會資產，黨產會若不服，應循司法程序抗告，卻痛批裁定荒謬，發言人還說難怪民眾對司法改革不滿。黨產會忝為政府機關一員，出言痛批法院的裁判，無異於無知又不守法的市井小民，帶頭不守法治，又怎能要民眾守紀遵法。

更何況現任主委林峯正，出身律師，還是民間司改大將，比誰都明瞭，法院裁判的效力，不利黨產會的判決，竟怪罪到人民會對司改不滿，這邏輯非常奇怪，打官司豈有包贏？黨產會敗訴扯上司改，林峯正不如回去繼續從事司改，看看黨產會以後的官司是不是都穩贏不輸。

(中國時報)