今年第3次 美艦昨通過台海

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中國時報
／台北報導

國防部昨天深夜表示，美作戰艦與補給艦各一艘，於昨天晨間自我國東北部海域進入台灣海峽向西南航行，復於昨晚脫離，屬例行性通過台海國際水域。這是美艦今年第3次通過台海。

國防部強調，美艦航經我國周邊海域期間，國軍均依規定全程掌握與應對，有能力維護海疆、領空安全及確保區域和平、穩定，請國人放心。

最近美艦穿越台海，國防部均主動發布新聞。上次美艦經過台海是10月22日，自鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽。

此外，今年7月7日美軍亦曾派兩艘飛彈驅逐艦「馬斯廷號」與「班福特號 」經過台灣海峽。另有1艘澳洲巡防艦在9月底和大陸解放軍舉行海上聯合演習後，通過台灣海峽。

一位海軍退役官員認為，美艦這兩次通過台海，一次是選在10月，一是昨天，皆避開九合一選舉，美艦若選在11月24日投票前經過台海，雖是單純軍事考量，但也可能有各種政治解讀出現。

至於九合一選舉前，一直傳聞美軍艦可能在台灣海峽軍演，最後證實並沒有。國防部也多次對外澄清此一傳聞。

此外，軍方相關官員說，空軍有意向美採購F-16V新戰機，增加我空防戰力，但僅止於規畫，美方是否同意，仍是未知數。

據了解，目前空軍3型主力戰機包括F-16、幻象與IDF經國號戰機，機齡均約20餘年，IDF甫由漢翔公司做完性能提升，F-16剛開始做，而空軍在買不到F-35戰機，的確有意採購一個聯隊，約60多架的F-16V戰機，增加空防戰力。

(中國時報)

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