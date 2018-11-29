終結亂象 親民黨籲提高公投門檻

2018年11月29日 04:12 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

親民黨立院黨團28日召開記者會，就上周六「九合一大選」及10項公投案的投票亂象指出，早在年初公投法修法時，親民黨團即已提出相關警告，要求修法應慎重。總召李鴻鈞呼籲，朝野政黨應重新修正《公投法》，包括連署門檻及通過門檻適度調整，評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規畫。

立委陳怡潔指出，中選會先前誇口投票只要1、2分鐘，結果投票當天卻讓民眾起碼排隊1、2個鐘頭。過去台灣民眾大排長龍的景象只出現在買好康、買便宜、買限量。事前規畫不良，事後又危機處理不當，前中選會主委陳英鈐絕對就是罪魁禍首，但不是他一人下台就可以了事，副主委及所有委員也應知所進退。另外，監察院也必須展開調查並追究相關人員責任，不能讓一個主委請辭，就把之前違法重行公告，造成931萬額外公帑支出浪費的責任一筆勾銷。

陳怡潔強調，公投成本高，一旦交付公投就應該成為政府政策，人民絕對拒絕政府拿人民15億納稅錢，只為了做一次全國民意大調查。行政院必須依照『公投法』第30條的規定，尊重公投結果完成後續的法律程序工作。

親民黨團提出四點公投法修正方向，包括一、成案門檻維持不變，但是連署門檻及通過門檻宜適度調整，李鴻鈞主張通過門檻可調高為選舉人總數的三分之一；二、公投結果行政院若不執行應總辭下台；三、主管機關應於公民投票案成立後4～6個月內舉行公投，延長公投的宣傳期；四、評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規畫。

(中國時報)