農曆年前 台股挺進10200點

2018年11月29日 04:12 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉落幕，藍綠版圖翻轉，「拚經濟」躍為新任、連任縣市長首長共同目標，在執政黨釋出檢討、修正兩岸經貿政策之際，台股量能出籠，昨不僅成交量達1268億元，逐漸回到正常水準，在5G、韓流股帶動下，盤中逼近9900點大關，終場上漲105點、收在9884點。日盛投顧協理鐘國忠表示，朝野共同拚經濟，台股明年農曆年前就有上探1萬200點的機會，達成機會高達7成以上。

量能出籠 昨大漲105點

鐘國忠分析，台股自10月大跌後，現在已跌多反彈，上市櫃公司今年獲利不差，加上投信代操基金上百億元資金上膛，有利台股農曆年前順勢上漲，12月台股就有攀上萬點的機會，而農曆年前將進一步朝1萬200點方向挺進。

縣市長選舉結果已底定，緊接而來的是總統大選，鐘國忠認為，明年全年仍是選舉年，朝野兩黨想要贏得總統大選，肯定會釋放利多、全力拚經濟，有助於大盤表現；但受制於明年全球景氣放緩，國內GDP也跟著下修，鐘國忠預估，台股明年低檔支撐將在8800點附近。

高雄擠下台北 暫居招商王

其實為了拚經濟，各縣市今年已擴大力度積極招商，財政部推估，2018年促參案簽約金額可望突破1,400億元，創近5年新高。促參司表示，今年表現亮眼，主要因為地方首長體認到招商引資，可協助政府平衡財政；展望明年，預期要超越今年不易，保守估計簽約金額達819億元，不過，九合一選舉結束，政治因素趨穩，地方首長招商態度更趨積極，期待能維持今年破千億的好成績。

不過就前10月成績分析，六都以高雄市暫居第一、簽約金額約479.8億元，超越去年名列第一的台北市，就後續潛在簽約案推估，高雄市全年成績有機會取代北市，晉身今年招商王。

(中國時報)