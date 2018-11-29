Frost＆Sullivan實踐獎 中華電雙料獲獎

2018年11月29日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

全球知名顧問公司Frost & Sullivan在新加坡頒發「2018亞太最佳實踐獎」（Frost & Sullivan Best Practices Awards），中華電信在行動領域與數據領域榮獲雙料肯定，勇奪「年度台灣最佳行動服務業者」與「年度台灣最佳IDC服務業者」兩大獎，由中華電信行動分公司總經理陳明仕代表受獎。

陳明仕指出，很榮幸獲得該兩項殊榮，台灣4G普及速度全球名列前茅，中華電信擁有最大頻寬、涵蓋最廣、基地台最多，得以在競爭激烈的行動市場贏得客戶忠誠度，4G市占率全國第一，今年更獲得多項國際大獎肯定，例如Speedtest行動網速第一名、OpenSignal 4G下載速度第一。

中華電信IDC以優質的網路建設提供最大頻寬，結合專業機房建設與代管能力，提供全台第一座符合TIA-942 Rated4認證的國際級資料中心，加上雲端運算、資安、大數據等服務，為企業客戶提供最安全可靠的整體解決方案。

主辦單位Frost & Sullivan表示，中華電信獲得最佳行動服務業者獎，與該公司成功的留客、展客績效以及持續維持市場領導地位有關。

Frost & Sullivan分析師說明，台灣行動市場競爭激烈，影響今年所有電信商的表現，但中華電信以優異的連網能力與加值服務，成功固守客戶數市占率，另以全通路的溝通策略，在激烈的競爭中贏得客戶忠誠支持，是該公司脫穎而出的主因。

除行動業務外，中華電信今年也以優異表現獲得年度最佳IDC服務業者獎。中華電信IDC業務2017年的成長率達20％，遠超過台灣IDC產業平均成長率11.9％，顯示中華電信IDC能量與雲端服務品質不僅能夠因應台灣產業對超規模雲端運算及機房託管的需求，其優異的雲端整合平台也充分獲得國內外客戶的肯定。

(中國時報)