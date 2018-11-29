安養信託 樂齡生活關鍵密碼

2018年11月29日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

銀髮金融是當前政府積極推動的政策目標，需仰賴金融機構共同發展符合高齡趨勢的商品，以為高齡長輩建構樂齡安養生活。合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達指出，對銀行來說，「信託」是其中不可或缺的關鍵環節。

台灣自今年3月邁入高齡化社會，預估民國115年邁入超高齡社會，民國154年時，約每10人中有4位65歲以上老年人，此4位中又有近1位是85歲以上的超高齡老人，為此，協助年長者解決安養照護問題已刻不容緩。

雷仲達表示，高齡長輩面臨的需求可分為經濟支持、財產安全保障及生活照護需求，透過銀行的「以房養老融資專案」、「高齡長輩安養信託服務」及「以信託機制結合安養照護產業」可提供高齡長輩做為解決方案，為高齡長輩打造樂齡方程式。

雷仲達強調，合庫銀行長期關注高齡社會發展趨勢所衍生的樂齡安養需求，於民國104年領先同業推出「以房養老」業務，後續為顧及財產安全及保障，更將「以房養老」結合「安養信託」，讓養老資金用於當用之處，完整的保障高齡長輩的財產安全。

合庫銀行有感安養機構需求攀升是必然趨勢，為了讓所有高齡長輩可以在熟悉的社區在地安養、在地老化，更首創以整合現有信託資源、運用創新信託規畫，為客戶提供一條龍服務，進一步投入協助安養設施興建相關服務，提升高齡長輩安養生活品質。

雷仲達表示，合庫銀行早於民國105年即以「以房養老」榮獲「台灣傑出金融業務『菁業獎』」的最佳消費金融獎特優殊榮，今年再次以「運用信託機制提供安養機構與樂齡安養一條龍整合服務」為題，獲得「最佳信託金融獎」特優殊榮的肯定，充分展現合庫銀行對高齡議題的重視，及創新信託服務的成果，合庫銀行也將持續運用信託服務，為台灣高齡社會創造更有利的安養環境，讓國人在壯年時能「安居樂業」，退休後也能「安居樂活」。

(中國時報)