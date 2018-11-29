景氣走緩 年終、調薪近5年次低

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中國時報
／台北報導

歲末年終，上班族最關心年終獎金發放以及加薪展望；104人力銀行昨公布「2018產業薪酬調查暨2019趨勢報告」顯示，今年約93％企業有年終獎金，平均約1.11個月，近4成企業表態明年會調薪，平均調薪幅度3.65％，受景氣情勢走緩影響，年終獎金與調薪幅度皆是近5年來次低水準。

年終獎金方面，金融業最令人稱羨，平均年終為1.83個月，勇奪各產業之冠，10年統計下來，金融業已9連稱霸，半導體、石化業年終獎金，分別以1.5個、1.33個月，排列第2、3名。

陸客不來、觀光蕭條，住宿、餐飲的業績普遍下滑；104人資學院資深副總經理花梓馨表示，近年來勞基法一例一休導致勞動成本增加，都是住宿、餐飲業年終獎金發放較低的因素。

不僅年終獎金不理想，1111人力銀行昨也發布北中南上班族調薪水滿意度調查發現，受訪者自評，整體薪水滿意度平均僅47分，最不滿意職場的狀況依序是「調薪慢」、「起薪低」、「升遷難」，1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華說，「錢不夠用」是形容上班族無奈的「薪」情。花梓馨指出，超過3成企業看淡明年景氣，看壞景氣原因，除國內經濟成長不如預期外，也深怕陸美貿易戰升溫帶來的後續影響。

(中國時報)

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