組團遊高雄 國台辦讚好的開始

2018年11月29日 04:12 中國時報 楊家鑫 ／北京綜合報導 藍孝威、／北京綜合報導

台灣九合一選舉後，大陸國台辦首場例行記者會，發言人馬曉光數度提及「九二共識」的重要。他呼籲，民進黨及其當局只有放棄台獨立場，認同「九二共識」，才能在兩岸關係中找到出路，「兩岸關係好，台灣才會好。」他舉例，九合一選後，已經有大陸的旅遊業者組團赴高雄，這是一個好的開始。

馬曉光昨日在記者會表示，自今年2月底推出《31條惠及台胞措施》後，各省市陸續公布配套措施。自11月下旬以來，又有內蒙古自治區、湖北省武漢市、廣東省東莞市、江蘇省無錫市、揚州市推出具體落地措施，迄今已有20個省區市49個地方結合當地實際情況推出落實《31條》的具體辦法。

加強兩岸城市交流

此外，談及上海、台北雙城論壇將於12月登場，馬曉光說，在對兩岸關係和兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，希望不斷加強兩岸城市交流合作，也歡迎更多台灣縣市參與進來，共同增進兩岸民眾的親情和福祉。希望本次論壇順利舉辦。

馬曉光針對九合一選舉民進黨慘敗、蔡英文請辭黨主席談話回應稱，民進黨上台以來，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，支持縱容形形色色的台獨分裂活動，阻撓限制兩岸民眾之間的交流合作，挾洋自重，不斷拋出充斥兩國論的分裂謬論和針對大陸的對抗言行，升高兩岸敵意，導致兩岸關係形勢複雜嚴峻，嚴重損害了台灣同胞的利益。

馬曉光認為，民進黨當局應該深切檢討，正視台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展紅利，希望改善經濟民生的強烈願望，回到九二共識的政治基礎上，回到兩岸關係和平發展的正確道路上。民進黨及其當局只有放棄台獨立場，認同九二共識，才能在兩岸關係中找到出路。

馬曉光重申，九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎，兩岸關係好，台灣才會好，台灣同胞的利益福祉才能得到維護和增進。

發展經濟改善民生

馬曉光強調，已有大陸旅遊業者組團赴高雄旅遊，這是一個好的開始。他說，兩年多來，真正影響兩岸交流合作、阻撓台灣同胞受益的是民進黨當局設置的障礙，這些障礙越早排除，台灣同胞獲益就越大，發展經濟，改善民生的追求就越容易實現。

(中國時報)