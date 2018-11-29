劉結一轟台獨注定失敗

2018年11月29日 04:12 中國時報 呂佳蓉／北京報導

惠台措施取得6大效果

台灣九合一選舉過後，大陸國台辦主任劉結一昨日首次出席公開行程，他表示，民進黨與台獨勢力推行去中國化、搞漸進台獨，形同割裂兩岸歷史文化連結，試圖扭曲事實與挑動兩岸同胞對立，這種行徑損害兩岸同胞利益是注定要失敗。

劉結一第一個公開行程為28日出席沈春池文教基金會舉辦30周年感謝茶會暨「遷台歷史記憶庫」搶救計畫發布活動。他在致詞中提及兩岸同胞要共同反對、遏制台獨分裂圖謀與行徑，以實際行動展示正義的力量和聲音。

劉結一指出，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體，兩岸關係走近走好始終是民心所向、民意所在，大陸持續出台各項措施，為台灣人民帶來實在好處。他列舉今年初大陸出台的《惠台31條措施》與9月發放的居住證，認為這些措施提供台灣人民與大陸人民同等待遇，為台胞帶來實際好處。

劉結一說，實現中華民族偉大復興的中國夢是兩岸同胞共同事業，兩岸同胞要攜手同心，書寫充滿希望的新時代故事與中華民族偉大復興新篇章。順應歷史大勢、共擔民族大義，共同推動兩岸關係和平發展與祖國和平統一進程。

對於劉結一於台灣選後第一次公開發言，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，劉結一的講話可視為對台選舉的一個基本評估，從選舉結果來看，現在許多新科藍營縣市長都很贊同九二共識，也開始出現兩岸交流可喜的前景。

(中國時報)