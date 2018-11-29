習川會 美期待突破貿易僵局

2018年11月29日 04:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛27日表示，G20「習川會」有很好的機會達成協議，但北京在貿易問題上的態度無明顯轉變，對此川普政府感到失望。他稱，要想結束貿易戰，北京須做得更多。

美關切問題 陸未給承諾

庫德洛稱，川普認為此次美陸峰會，雙方「很有可能達成協議」，但他同時強調，北京要想達成協議必須解決知識產權剽竊、強制技術轉讓、大宗商品的高關稅和非關稅壁壘、限制美國公司在大陸的持股比例、商業駭客等5大問題。最終目標是「零關稅、零補貼和零貿易壁壘」。

據悉北京之前提交的讓步清單，對於上述美國關切的問題，並未給出承諾。

儘管G20峰會可能打破僵局，不過庫德洛表示自己對貿易戰停火的前景並不樂觀，因為在這次峰會之前舉行的談判沒有進展、北京的立場沒有變化，所以新一輪關稅很可能按計畫上路。他直言：「我非常失望，我知道總統非常失望，因此周六的晚餐…是展開新頁的機會，一個突破的機會。」他說：「習近平主席有機會改變這些談判的基調與內容，這是大好的機會，而川普總統已經表示他的態度開放，現在就看習主席是否也態度開放。」

川普雖失望 但態度開放

至今白宮沒有對習川晚宴提供細節，也尚未透露誰將參加晚宴。庫德洛表示，兩位元首的夫人都可能參與晚宴。至於財政部長穆努欽、貿易代表萊海澤、國務卿蓬佩奧、國家安全顧問波頓等雖陪同參與G20峰會，但是否出席習川晚宴，目前還是未知數。

國家安全顧問波頓也不預期這次習川會能達成實質協議。G20晚宴將是美國預定在1月調高對陸關稅前，兩國領袖唯一一場正式的會議。若習川會後繼續針鋒相對，美陸關係或將全面惡化。

(中國時報)