示威騷亂不斷 維安捏把冷汗

2018年11月29日 04:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

全球矚目的20國集團（G20）峰會，即將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場。儘管阿國信誓旦旦稱，峰會期間將部署2萬警力，確保維安滴水不漏，但該國近來騷亂頻仍，外界對峰會治安憂心忡忡，擔心東道主無力確保峰會平安。

為保護各國領導人的人身安全，除阿國升高維安等級，美國也派遣8架戰機及400名特勤人員支援。雖然阿國做足準備，但不可避免必須面臨來自國內、海外的示威抗議。無政府組織和反資本主義團體早就磨刀霍霍，端出「G20滾蛋，國際貨幣基金組織（IMF）滾蛋」等口號，針對川普和巴西候任總統波索納洛的抗議標語，更在社群媒體瘋傳。

峰會開鑼前幾天爆發的足球迷暴力攻擊，更讓外界對阿國的維安能力畫上問號。南美洲最重要的足球盛事─解放者盃決賽，今年由阿國兩大勁旅爭冠，但決賽第2戰前，作客的波卡青年隊巴士，遭河床隊球迷丟石塊、揮木棍攻擊，多位球員受傷，還有球員吸入警方鎮壓時施放的催淚瓦斯和辣椒水而身體不適；球迷大肆破壞球場附近設施、翻倒汽車，比賽因此無限期延後。

過去幾周，當地還發生炸彈攻擊，以及多起抗議政府與IMF推動撙節措施的群眾示威。總統馬克里強調，主辦G20顯示世界對阿國的力挺，因此政府會竭盡所能保證「平安順利」。阿國安全部長布里奇女士稱，G20是維安挑戰，但阿國可以擔此大任，該國已添購防彈汽車、大馬力機車和向大陸採買的炸彈掃描器。

另外，峰會期間，布宜諾斯艾利斯的地鐵和鐵路都將關閉，會場附近廣大區域也都進行封鎖，機場和邊界都會加強管制，另外當局也取得國外黑名單，避免讓滋事份子入境搞破壞。

(中國時報)