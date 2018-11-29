陸美峰會成敗 全球化分水嶺

2018年11月29日 04:12 中國時報 施施

全球矚目的20國集團（G20）峰會30日將於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場。今年的峰會將決定陸美貿易戰走向和全球化未來。各國期盼陸美雙方能把握「最後機會」打破貿易戰僵局，避免造成全球貿易體系動盪、傷害經濟成長。

今年適逢G20領導人峰會機制啟動10周年。由於貿易戰持續發酵，至今看不見緩解跡象，許多專家相信，今年已沒時間處理新關稅問題，且全球經濟成長受貿易戰波及，如果陸美雙方無法在阿根廷達成協議，美國勢必在明年1月1日把價值2000億美元大陸進口商品的關稅由10％提高至25％，甚至還可能啟動第三階段，對總價約2670億的所有剩餘陸輸美商品加徵25％關稅，屆時全球金融和貿易體系將面對危機，因此外界都將本次G20視為陸美破冰的最後機會。

美國副總統彭斯在東協（ASEAN）峰會中強調，川普讓談判大門敞開，「但必須是中國願意遵照美國要求，在經濟、軍事、政治方面全面改善…我想這一切取決於阿根廷會談結果，（川普）總統的態度是，我們想確定他們（大陸）知道我們的堅持及我們準備怎麼做，這樣他們才會帶著具體方案來談，而非只是我們所看的貿易赤字…相信他們懂的。」

華盛頓態度咄咄逼人，北京方面也毫不示弱。最足以表現雙方僵持不下的結果，就是今年的亞太經合會峰會聯合宣言難產。雙方對宣言的用詞，對全球化的未來的表述，都有不同意見。APEC首次因為「房間裡的兩個巨人角力」而無法如期發表聯合宣言。

大陸駐美大使崔天凱表示，中國希望達成協議。但他同時警告，如果美國強硬派試圖分割全球最大的兩個經濟體，會產生可怕的後果。據了解，陸方近日主動向美方提交「142項讓步清單」，川普指其中「漏了4、5個重要項目」，據信G20的協商重點就是這些項目，究竟雙方領導人是否能在峰會中達成協議，全世界都在屏息以待。

(中國時報)