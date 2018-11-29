陸資助阿根廷 建80億美元核電廠

2018年11月29日 04:12 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷G20峰會看點

G20峰會本周末在布宜諾斯艾利斯舉行。大陸與阿根廷元首預計共同宣布在阿建造第4座核電廠的計畫。美媒指出，透過這項價值80億美元的基建計畫，大陸將深入美國「後院」，對美國在南美洲的重要盟友阿根廷擴大影響力。

阿根廷投資貿易促進局局長特里波狄受訪表示，希望在12月2日大陸國家主席習近平來訪布宜諾斯艾利斯參加G20峰會之際，宣布兩國達成建造Atucha III核能發電廠協議。

Atucha III是大陸在阿根廷規模最大的投資計畫之一。阿國媒體指出，如果協議通過，大陸將貸款阿根廷65億美元，償還期限20年，享有8年的寬限，年利率4.5％。

路透指出，這項大陸資助的能源建設，據報造價上達80億美元，是大陸欲強化與阿根廷經濟、外交及文化關係的象徵，也體現北京深入拉丁美洲的野心。視拉美為自家後院的美國，對大陸影響力的擴大已有警覺。

阿根廷經濟今年陷入困境，貨幣大幅度貶值，緊急向IMF求援。10月底IMF增加給予阿根廷的備用貸款額度至563億美元，協助其應對經濟窘境。川普與阿國總統馬克里會談後表示，強力支持這項計畫，並肯定馬克里的領導方式。

大陸已經變成阿根廷重要的貿易夥伴、投資者與資助者，去年雙邊貿易額近138億美元，僅次於巴西和美國，是阿根廷第3大貿易夥伴，北京同時是阿根廷大豆的主要進口國。

(中國時報)