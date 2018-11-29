遲到的正義 等嘸國家道歉

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中國時報
／綜合報導

中石化判賠定讞，律師團7名律師昨代表被害居民北上，他們感嘆地說，「這是遲到的正義」，雖然經濟部獲判免賠，但居民仍在等國家的道歉，律師再次呼籲政府與企業應負起責任，希望這是台灣這塊土地最後一次面對戴奧辛汙染的悲劇。

律師團代表林媗琪表示，從2008年提告迄今已纏訟近11年，213名原告百般煎熬、身心俱疲，期間有62名受害人飽受癌症及糖尿病等病痛折磨，等不到判決定讞便死去，繼承人承受訴訟打官司而奮戰不已。

林媗琪說，居民提告的重點不是只有賠償，他們希望國家可以道歉，並且一直在等待；現在判賠定讞，希望中石化能和受害居民的律師團聯繫，主動履行賠償責任，如果沒有，未來只能強制執行索賠。

律師團發表聲明指出，對判決結果不能說毫無遺憾，但仍肯定最高法院的判決，因為這揭示了重大的意義。最高法院認定重大環境訴訟應減輕被害居民舉證的負擔，且被害者居住品質的人格法益受侵害而情節重大，中石化應負賠償責任，希望此次理由可提醒所有企業經營者，應負保護環境的企業責任。

律師團說，台鹼安順廠廠區與周遭的土壤，仍有34.4公頃的面積未整治完畢，戴奧辛汙染依舊且殘留在被害民眾體內的戴奧辛，始終危害民眾的生命與健康。

台南市政府環保局得知結果，除表示欣慰，認為這對受害居民是「遲來的正義」外，也呼籲中石化盡速賠償。環保局說，冗長訴訟期間，已有許多受害居民相繼過世，其他受害者還要等待更審中醫療費用給付的最後判決結果，也可能陸續不在人世，讓人情何以堪；如有必要，市府將協助爭取應得賠償。

(中國時報)

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