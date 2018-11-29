丁守中再聲請 最快今啟動驗票

2018年11月29日 04:12 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

丁守中以3254票之差敗選，丁曾赴法院要求驗票，之後撤案，昨又到台北地院提出重新計票和保全證據查封選舉票等2案，並繳納428萬2929元保證金，北院隨即公開分案，由於票數符合差距千分之三及已繳交保證金，依選罷法規定，北院最快今天就會啟動驗票，並動員30多位法官支援。

丁守中指出，中選會、北市選委會辦理選務過程充滿瑕疵，開票過程疑雲重重，更別提開完票過了好幾小時才登載；過去這兩天，團隊接到許多里長、投開票所工作人員及有正義感的選民提供的選舉違法事實，像是中正區有里長反應，光是他一人就在投開票所幫丁守中救回19張廢票，士林區也有民眾在國小排隊等投票，可清楚聽見隔壁在唱票。

丁守中說，大安區某民眾下午4時去領票，發現選票已被領走，更有民眾檢舉稱下午4時30分後，很多學校、投開票所外仍有長長人龍，根本沒人管制，且不斷有年輕人加入，還有人在排隊人群中不斷叫囂「姚已無望、票投柯文哲」卻沒人制止；另網路上也在投票截止後仍瘋傳「趕快去救阿北」「現在去排隊都可以」。

丁守中說，因為有這些事實，律師團決定雙管齊下，一方面立即保全證據，進行司法驗票，再依照驗票結果進行當選無效或選舉無效訴訟。

他表示，台灣的民主是全球華人的燈塔，自己絕對接受乾淨的失敗，但絕無法容忍民主選舉中還有骯髒的勝選，「不會容許任何人偷了台灣的民主」。他也不會接受國民黨一半補助，打這官司不是為個人，而是為爭中華民國民主價值、民主選舉公平機制。

丁遞狀除聲請重新計票，還聲請證據保全，查封台北市全部投票所選舉人名冊、選舉票、投開票報告表、工作人員名冊，以及相關監視錄影檔案和畫面等9個項目，北院隨即公開分案，兩案都抽中法官陳靜茹，將和審判長蔡政哲、陪席法官洪文惠，組成合議庭審理。

(中國時報)