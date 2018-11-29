百坪豪宅種大麻 富二代被逮

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中國時報
／竹市報導

25歲劉姓富少染上毒癮，竟異想天開當起「自耕農」栽種大麻，在父親的台中百坪豪宅內自闢溫室，不料，上網交易紀錄被警方鎖定，新竹市警方前天到劉家透天豪宅搜索，查扣16株大麻，事業有成的劉父看到兒子走偏，在警局搖頭嘆息「怪我兒子沒教好」，警訊後，依毒品罪嫌送辦。

警方調查，劉姓男子出身台中某建商世家，在家族企業裡擔任監工，平常獨自住在父親提供的百坪透天厝豪宅，是名符其實的富二代。

不料，優渥的生活條件反促使劉男誤入歧途，今年初，上網到某地下論壇瀏覽種植大麻資訊，DIY自學栽培技術，並以每顆500到1000元購買大麻種子回家種，劉更親手在豪宅內架設專門溫室，當起「自耕農」。

警方指出，劉的溫室媲美專業大麻農，在木製櫃子下裝風扇排風，挖風洞口灌冷氣，8顆LED燈泡懸吊在櫃子上，還加裝錫箔紙聚光，大麻花不僅長得「頭好壯壯」，還順利收成一大罐大麻成品。

劉以為神不知鬼不覺，在網路交易紀錄露了餡，警方組專案小組持搜索票直搗劉住的豪宅，當場在溫室查獲16株大麻及成品。

劉落網後否認販毒，指他去年出國到大麻合法國家遊玩時，一時好奇接觸到大麻，回台後上網學習種植技術，並以每顆500到1000元買了6顆種子種植，訊後依毒品罪嫌送辦。

(中國時報)

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