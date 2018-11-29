混食3種毒品 15歲少女暴斃

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中國時報
／新北報導

簡姓少女26日與王姓女網友相約見面，兩人在王女租屋處混合吸食搖頭丸、毒咖啡及K菸等毒品，簡女疑因身體無法負荷陷入昏迷，王女發現時，簡臉色發黑已無生命跡象，送醫不治，檢方昨會同法醫相驗，將擇日解剖查明死因，簡女父母難忍喪女哀痛，要求檢警查明女兒確切死因。

警方調查，15歲的簡女不愛念書，國中畢業後未再升學，在小吃店當服務員賺錢，貪玩經常不回家。半年前在網路結識在KTV打工的31歲王姓女子，兩人26日深夜相約到新莊建國一路王女租屋處聊天，聊到開心處，王女疑似為了助興，取出毒咖啡包、搖頭丸及K菸等毒品，兩人混合吸食徹夜狂歡。

王女向警方供稱，她吸毒後不久就睡著，27日中午醒來後，發現簡女臉色發黑倒臥床上，她伸手觸摸發現簡女已無呼吸心跳，嚇得趕緊報警；救護車將簡女送醫，搶救半小時仍不治。

警方發現王女趕在警消抵達前銷毀證據，並堅稱毒品是簡女自己帶來，在警方曉以大義，並告知不實偽證另有觸法之虞，王女才坦承提供毒品，警方並依毒品及過失致死罪嫌將她送辦。

檢察官昨天下午會同法醫相驗，無法判斷確切死因；警方另傳喚案發前曾到過現場的王女前男友及簡女的另名男姓友人，2人均稱待沒多久就離開，沒參與吸毒，警訊後先請回。

(中國時報)

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