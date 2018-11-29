傳柯透露多數首長會留任

2018年11月29日 04:12 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市府小內閣12月18日總辭，外傳3位副市長都可能去職。自詡「柯綠」橋梁的陳景峻日前坦言「累了」；鄧家基28日雖出席活動，但面對內閣變動問題是笑而不答；林欽榮更從25日神隱至今，連昨天原定出席的2場活動，都突然喊卡，不過，北市衛生局長黃世傑則爆料，大部分的人都會留下，引人遐想。

九合一大選落幕，台北市長柯文哲驚險連任，小內閣預期會重新洗牌，現在傳出3位副市長將大洗牌，先是陳景峻公開喊話「想休息了」，且表明已向柯報告；鄧家基昨出席活動，被問到是否留下與柯一起打拚？卻是笑而不答，甚至低調快閃。

另外，林欽榮原定昨早要出席內湖合家歡富貴區海砂屋上梁，下午再參加永春都更案上梁，這兩案都被北市府列為重大政績，卻臨時改由都發局官員「代打」上陣，由於林欽榮身為北市選委會主委，開票過程被外界質疑，臨時神隱格外引人注意。不過，林欽榮的祕書表示，林都在處理選務，所以才缺席。

尋覓社會局長人選

除副市長人選外，黃世傑昨自爆，他應該會留下來，更表明柯P已指示他、前社會局長許立民、聯醫總院長黃勝堅一起尋覓社會局長人選，不排除為醫生，更爆料柯在市政會議談到，「你們大部分都會留下來」，意指多數首長都會留任，但也趕緊打圓場改稱「不知柯定義為何，可能僅是有感而發」。

柯指目前還未總辭

對於人事規畫，柯文哲昨被問到是否有跟前北市警察局長邱豐光聯絡，找邱擔任副市長？但柯僅說，半年前兩人聊過天，其他沒有聯絡，還說目前還未總辭，「人都還沒走就在問這個，你嘛卡差不多！」

(中國時報)