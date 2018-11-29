新北表演中心 考驗侯執行力

2018年11月29日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

選戰落幕，選前侯友宜、蘇貞昌分別針對新板特區的新北表演中心提出政見規畫，如今侯友宜當選新北市長，如何從文化部手中取得主導權、兌現政見，成為上任後第一難關，侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，現階段仍以謝票行程為主，相關具體做法，侯友宜將在就職後向外界說明。

主導權在文化部 難施展

新北表演中心預定地位於新板特區，3.3公頃土地原本是大台北新劇院計畫用地，自2004年行政院核定後，歷經招商失敗、BOT商業設施比例過高等爭議，卡關多年。

2016年初，文化部同意委託新北市政府代辦新北表演中心BOT招商及興建營運管理，原定該年6月和新北市政府簽訂代辦契約，但因5月蔡英文政府上任後，文化部告知新北市政府此BOT計畫財務不可行，相關規畫再度喊卡。

新北表演中心預定地市值逾500億，目前淪為「全台最貴」機車停車場，選舉前民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評新北市府不作為，揚言上任後100天內，就能跟中央爭取撥用土地，打造親子體驗博物館。

兌現政見 須向中央爭取

新北市文化局表示，新北表演中心的土地所有權、主導權仍都是文化部，蘇貞昌過去一再混淆視聽，說成是新北市府不作為，未來這塊土地的規畫，仍要看文化部如何主導。

而當選市長的侯友宜，去年也曾在臉書發文表示，「若我能作主」，會改成一個影音科技創意基地和樂園，讓孩子擁有一個室內兒童樂園；選戰期間，此說法也被外界再度提出，成為侯友宜的政見之一，選後侯如何向中央爭取作主，是兌現政見的一大難關。

侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，現階段仍就以謝票行程為主，相關具體做法，侯友宜將在就職後向外界說明。

(中國時報)