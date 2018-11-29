新北表演中心 考驗侯執行力

新北表演中心預定地位於新板特區，占地3.3公頃，計畫自2004年行政院核定後，歷經招商失敗、BOT商業設施比例過高等爭議，延宕至今。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

選戰落幕，選前侯友宜、蘇貞昌分別針對新板特區的新北表演中心提出政見規畫，如今侯友宜當選新北市長，如何從文化部手中取得主導權、兌現政見，成為上任後第一難關，侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，現階段仍以謝票行程為主，相關具體做法，侯友宜將在就職後向外界說明。

主導權在文化部 難施展

新北表演中心預定地位於新板特區，3.3公頃土地原本是大台北新劇院計畫用地，自2004年行政院核定後，歷經招商失敗、BOT商業設施比例過高等爭議，卡關多年。

2016年初，文化部同意委託新北市政府代辦新北表演中心BOT招商及興建營運管理，原定該年6月和新北市政府簽訂代辦契約，但因5月蔡英文政府上任後，文化部告知新北市政府此BOT計畫財務不可行，相關規畫再度喊卡。

新北表演中心預定地市值逾500億，目前淪為「全台最貴」機車停車場，選舉前民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評新北市府不作為，揚言上任後100天內，就能跟中央爭取撥用土地，打造親子體驗博物館。

兌現政見 須向中央爭取

新北市文化局表示，新北表演中心的土地所有權、主導權仍都是文化部，蘇貞昌過去一再混淆視聽，說成是新北市府不作為，未來這塊土地的規畫，仍要看文化部如何主導。

而當選市長的侯友宜，去年也曾在臉書發文表示，「若我能作主」，會改成一個影音科技創意基地和樂園，讓孩子擁有一個室內兒童樂園；選戰期間，此說法也被外界再度提出，成為侯友宜的政見之一，選後侯如何向中央爭取作主，是兌現政見的一大難關。

侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，現階段仍就以謝票行程為主，相關具體做法，侯友宜將在就職後向外界說明。

(中國時報)

傳柯透露多數首長會留任 經典小鎮票選 苑裡搶占龍頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。