經典小鎮票選 苑裡搶占龍頭

苗栗縣苑裡鎮勇奪2019經典小鎮漫遊年票選冠軍，圖為以「鴨稻共生」著名的山水米有機稻場。（文觀局提供）

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中國時報
、巫靜婷、邱立雅、／綜合報導
苗栗縣苑裡鎮有苗栗穀倉、藺草原鄉之稱。（文觀局提供）

交通部觀光局舉辦2019經典小鎮漫遊年遴選，第1階段結束，苑裡獲得第1名，公館、大溪、龍潭分獲5、7、9名，關西、新竹舊城區、香山區、峨嵋30、32、37、41名。神祕客已經開始造訪各區，將在12月21日公布2019經典小鎮。

鄉親拉票 打敗瑞芳

苗栗縣苑裡鎮以3萬2330票擊敗新北市瑞芳區勇奪冠軍，公館也獲第5名，兩地鄉親興奮不已。苑裡鎮位苗栗縣西南隅，有苗栗穀倉、藺草原鄉之稱，以蔡家古厝、華陶窯、灣麗磚瓦、房裡古城、山水米有機稻場等景點報名經典小鎮漫遊年活動，票選一度與瑞芳區呈拉鋸戰，鄉親發揮愛鄉愛土的精神，於社群軟體上PO文拉票，終究獲得冠軍。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，市府致力於串連大溪、龍潭兩地景點，遊客可從大溪的中庄調整池、山豬湖生態公園、月眉休閒農業區、大溪老街，一路玩到石門水庫再到龍潭旅遊。

關西峨眉 各擁風情

新竹縣關西獲30名、峨眉獲得41名。關西鎮保有許多古樸的歷史建築，更有許多文創小店和展覽空間，關西老街近年推動老屋新生計畫，陸續有10多家店面進駐。峨眉鄉有著自然純淨的美景，春夏時節桐花處處，漫步其中，可享受大自然的芬多精洗禮。

新竹市舊城區（竹塹城）此次獲票選第32名，舊城區的護城河、隆恩圳、中央公園及新竹公園麗池園林改造，成功吸引各地遊客慕名而來，周邊更有超過36處古蹟與歷史建築，透過觀光地圖可讓更多人可以發掘古蹟之美。濱海的香山區則獲得第37名。

(中國時報)

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