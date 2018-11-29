公報漏印 2鄉代落選人遞狀

2018年11月29日 04:12 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉民代表第2選區選舉因第1次印製的公報誤植候選人「郭台銘」的黨籍，結果重印補發的公報卻被質疑漏掉另2名候選人張芳榛與施永欽，張、施認為選委會重大違失，影響選民投票才落選，28日到彰化地院提出選舉無效之訴，要求暫緩公告、重新選舉。

郭台銘黨籍誤植 重印出事

彰化縣選委會副總幹事吳淑玲表示，埔鹽鄉公所重印公報補發後，選委會立即將正確版本的公報電子檔放於選委會網頁，公所也在投票所工作群組告知工作人員要同時張貼，投票當天有2個投票所未張貼正確的公報，得知有人反應後立即補上，並未有人反應有棄選的傳聞。

張芳榛與施永欽是由縣議員江熊一楓與立委洪宗熠助理陪同到彰化地院遞狀。施永欽氣沖沖說，埔鹽鄉第21屆第2選區鄉民代表選舉有10人參選，他與張芳榛的號次分別為10號與9號，在選委會第1次印製的選舉公報，是在第2頁左上方。

不料競選期間，同選區3號國民黨候選人「郭台銘」因查覺黨籍被誤植為「無黨」提出更正要求，公報隨後重編印製並在選前1天發放，只不過，第2頁卻變空白的，張、施的照片與政見等資料都「不見了」。

引起棄選誤會 候選人不滿

施永欽不滿表示，選務單位的重大瑕疵違誤，導致部分鄉親誤以為張芳榛與他已棄選或未參選，還有不少人打電話詢問，尤其是投票日當天投開票所門口的公報也無兩人名字，最後造成兩人落選，相當不公平。

江熊一楓與施、張的支持者說，選委會的這種錯誤實在太誇張，希望司法能幫忙討回公道。

(中國時報)