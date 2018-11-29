認購高麗菜 里長里民被傳喚

2018年11月29日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭（右）與朴子市長當選人吳品叡（左）因高麗菜認購事件遭傳訊，其中吳品叡當天並未到現場。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭13日發起民眾每顆10元認購高麗菜，因時值選舉期間，警方曾派員蒐證，沒想到近日包括楊石旭本人，以及前往買菜的民眾都被傳喚到案說明，讓民眾又氣又惱，怒批：「政府生病了嗎？」就連只是臉書被標記，當天未到場的朴子市長當選人吳品叡也被要求接受警訊，無辜又無奈，忍不住說檢警查賄查過頭，實在是太誇張了！

民眾氣惱「太誇張」

楊石旭、吳品叡、朴子市民代表當選人黃陳伯蓮等人，都被通知27日到朴子分局製作筆錄。直到昨天還在幫農民賣高麗菜的楊石旭說，他幫農民賣菜多年，第1次碰到員警蒐證、要求偵訊，他雖坦蕩蕩，問心無愧，體諒警方為難之處，但昨有許多民眾被傳訊，顯見警方受到很大壓力。

助菜農 被泛政治化

黃陳伯蓮強調，大家只是想號召更多人一起減少菜農損失，買菜的錢還要民眾拿出來，這麼簡單的事卻被泛政治化，實在是沒道理。安福里長林岳平當天把機車借給里民載高麗菜，事後太太就接到地檢署傳票，指因涉及選罷法須到案說明，讓他無法理解「買高麗菜犯什麼法」？而且還搞錯人。

當天現場開直播的吳姓民眾說，很多阿公、阿嬤只因買了1、2顆高麗菜，就要到分局做筆錄，煩惱到吃不下、睡不著，「以後誰還敢做善事、幫農民」？痛批人權倒退。朴子分局解釋，該案件因民眾檢舉，檢察官指揮要求當天到場關係人進行訊問，詢問結果將函送檢察官認定偵辦。

(中國時報)