台東25退休警參選 13人當選

2018年11月29日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東此次有25名退休警職人員投入選戰，為歷屆人次最多，結果13人當選，涵蓋了縣議員、鄉鎮市長、代表及村里長，可見退休的波麗士們服務品質有保證，投入地方選舉後，也受到選民的肯定。

立馬發揮所長處理事故

剛選上台東市建農里里長的退休警員林金寶，昨天就被路人發現手持指揮棒在交通事故現場，協助警方指揮交通，民眾讚「新科里長伯的熱心馬上讓人有感」，也有人說「里長還沒上任，立馬發揮所長」，林金寶低調表示，就算不是里長，也會跳出來幫助處理事故。

台東縣這次具警職身分的當選人有縣議員尤忠正、蘭嶼鄉長夏曼.迦拉牧、東河鄉長葉啟伸、成功鎮長黃博昌、台東市建農里里長林金寶、寶桑里里長潘調志、豐谷里里長賴允文、東河鄉都蘭村長田國義、海端鄉利稻村長古金福；鄉市代表則有田逸農、莊詩清、江清輝、侯忠順總計13人，當選率逾5成。

台東退休警察轉戰民意代表或里長的案例不少，其中，連任成功的寶桑里里長潘調志任內頗受里民的肯定，也成為退休警員參選里長的楷模；而豐谷里新科里長賴允文有豐富的行政經驗，清楚到哪裡找資源，還沒有當選前，服務就已相當到位。

管區仔正義熱血受信賴

波麗士從「管區仔」變成「里長伯」，地方表示，警察形象在地方一直是正義、清廉及熱血象徵，尤其在原住民部落都能受到尊重，所以不少警務人員投入地方選舉，表現亮眼，當選機會都很高，而以在警界的專業服務選民，也讓社區治安多一分保障。

(中國時報)