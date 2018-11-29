祕魯學童 愛寫春聯放天燈

為感謝台灣，祕魯學生返國前表演傳統歌舞。（張潼攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市教育局今年9月與祕魯駐台辦事處合作，邀請12位祕魯東方文化雙語國際中小學6年級學生來台，展開為期3個月的文化交流，包括祕魯學生分享家鄉的歷史人文特色，另也體驗台灣放天燈、寫春聯等活動。祕魯師生即將返國之際，28日下午與北投文化國小師生到北投公園，展開「尋找印加的祕密」闖關活動，為此行畫下圓滿句點。

祕魯東方文化雙語國際中小學12位學生、2位老師來台展開3個月體驗學習，包括直接進入文化國小班級，「沉浸式」學中文，也和台灣學生分享祕魯歷史、文化，例如馬丘比丘的歷史、阿雷基帕（Arequipa）嘉年華會傳統舞蹈、羊駝之於祕魯人的重要性等；祕魯的老師也替台灣孩子上了簡單的西班牙語課，「Hola」是你好，「Gracias」是謝謝。

除與文化國小學生交流，祕魯的學生還和劍潭、南湖、潭美國小學生一起體驗抓螃蟹、放天燈、寫春聯，昨天闖關活動也邀請士林、北投區各校一起參與。

至於老師之間的交流，由於祕魯的學習資源較不容易取得，因此台北市老師也向祕魯老師示範如何以平板電腦教學。

祕魯學生Lauana說，到台灣第一次嘗試寫春聯，因春聯有祝福的意思，寫著寫著心情就平靜下來；學生Albert笑說，雖然對台灣食物不太習慣，但是交了很多好朋友，是難忘的回憶。

文化國小孫捷安、周靜妤則分享和學伴Soraya的相處經驗。一開始Soraya很害羞，雙方從Soraya耳朵上戴的耳環開始聊起，分享耳環的中文、西班牙文怎麼講，接著帶祕魯同學參觀學校、圖書館、生態池，甚至還去玩呼啦圈，都是很特別的經驗。

(中國時報)

台東25退休警參選 13人當選 拖了14年 放手讓地方做吧

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。