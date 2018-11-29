鄭文燦批中選會沒腦袋

2018年11月29日 04:12 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日主持選後首場市政會議，提到大選當天的投票情況，桃園市投票率僅過6成，桃園市長選舉開票甚至是全國最慢結束，忍不住痛罵中選會「真的沒頭腦」，一般選舉跟公投應該分開，且公投題目解釋不清楚，民眾反應看不懂，甚至問在場官員「記得題目的舉手」。

鄭文燦表示，投票當天大排長龍，很多人放棄投票，造成投票率不如預期，連選務人員也多數沒能投票，成為民主錯誤示範。

鄭文燦強調，一般選舉、公投查核、發選票應分開進行：「這麼簡單的道理中選會都不懂，根本沒腦袋。」且公投已成常態，應該要經過辯論程序彰顯民主價值。他也現場問官員還記得公投題目的舉手，結果沒人舉手。

另在市政會議上表揚桃園市參加「107年度教育部教學卓越獎」的獲獎團隊，包括獲國小組金質獎的新埔國小「新埔皮課師教學團隊」、榮獲幼兒園組金質獎的中路非營利幼兒園「中路玩轉戲夢師」、及榮獲國中組銀質獎的仁和國中「仁和─希爾特Ren Ho Theater」等3組教學團隊。

除此之外，市府也研議成立「台商回流小組」，由副市長游建華召集經發局、地政局、都發局、農業局、工策會等相關單位共同組成，並與經濟部共同合作，解決企業缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺問題，減少台商回流阻力。

(中國時報)