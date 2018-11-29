頂新食公益 捐助16家社福機構

2018年11月29日 04:12 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

頂新和德文教基金會結合飲食與慈善公益服務的「食公益」計畫，今年下半年度評選出全國16家社福團體為捐贈對象，並於28日舉行捐贈儀式，基金會副董事長陳慶浩表示，期望公益捐助計畫可以幫助更多偏鄉、邊緣戶、老人與身心障礙者，也幫助高關懷、更生青少年從事技職訓練與就業準備。

陳慶浩表示，頂新和德文教基金會長期投入慈善服務，2018年起更聚焦集團關鍵能力，以飲食為經、以公益為緯設立慈善公益捐助辦法，期望透過捐助及實質支持，成就全台灣公益團體創新成長與茁壯。

今年下半年度延續「食食刻刻，與愛同行」理念，招聚合作過的近50家公益團體組成「食公益聯盟」進行資源串接與平台的搭建，集結更多有效力量，服務弱勢與需要的受助者。

接受捐助的創世社會基金會斗六分院院長張曉蓉表示，該基金會以雲林縣、彰化縣的植物人為服務對象，雲林縣資源短缺，植物人的家庭很辛苦，食公益計畫連續3年的捐助，已成了植物人家庭強力的後盾。

白永恩神父社會福利基金會執行長宗景宜說 ，該基金會上半年度提出「南迴4鄉鎮膳食服務計畫」獲選捐助，下半年度再提出聖安娜之家的「天使餐食營養計畫」又獲選，近40名重度與極重度身心障礙寶貝，將可獲得溫飽與營養均衡兼具的支持。

(中國時報)