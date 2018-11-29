小商人狂挑釁 嘉市議長怒了

嘉義市議長蕭淑麗（中）、議員陳幸枝（左）怒斥小商人，市警察局長林水順（右）表示會調查。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗轉戰市長失利，議員陳幸枝尋求連任敗北，28日在議會異口同聲嚴厲譴責網路「小商人」於選戰期間連續發文，惡意造謠、抹黑、中傷他們，嚴重影響選情，陳幸枝還怒斥小商人是「龜仔子，躲在後面哭么」。

蕭淑麗說，乾淨選舉不是只有不買票，用造謠、抹黑、誹謗、中傷的方式當選，也不是民主社會該有的民主方式，用此方式當選，她替他（指當選人）感到羞恥；不只她和陳幸枝議員，還有多位議員也是受害者。2016年她已報案，提告加重誹謗罪，但警方查到IP設於國外，也沒輒，她要提出嚴正譴責，期待台灣老百姓不要受到網路霸凌。

陳幸枝說，4年前她已遭受中傷，也向警方提告，但沒有辦法徹查出真實身分，此次「小商人」更指名道姓哪些西區議員不能投，這種抹黑對她殺傷力很大，她當議員以來一直認真為地方爭取建設，「小商人」是「龜兒子」，如果是男子漢就出來，「不要躲在後面哭么」。

「小商人」隨後在網路發文酸「恭喜她們高票當選嘉義市民」，又提到陳幸枝向農會借錢不還，還寫「畢竟美國是合法擁槍的社會，…看到你們崩潰就是爽啦！」

陳幸枝忿忿不平駁斥說，根本是子虛烏有、亂說一通，且小商人提到槍，讓她感到人身安全受威脅，將向警方申請保護。

嘉義市警察局長林水順表示，利用境外對國內候選人以不實言論攻擊，有涉及選罷法之虞，全國各地可能都有類似放假消息、造謠的情形，將結合刑事局、調查局、國際刑警組織等單位展開偵辦，以抓出幕後藏鏡人。

(中國時報)

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