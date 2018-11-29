雙胞胎姊妹花 盼當亞洲最速女

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮縣四維高中觀光餐飲學程雙胞胎學生，16歲姊姊劉立琳與慢24分鐘出生的妹妹劉立琦，最近在縣運勇奪多面金牌，成為校方寄予厚望的台灣明日之星。

校長蔡忠和表示，劉立琳就讀玉里國中時，專攻100公尺跨欄、200公尺，11月參與花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會，在100公尺、200公尺、400公尺接力、1600公尺接力項目全部奪金。9年級時在全國中等學校運動會，也跑出400公尺接力第3名佳績。

至於劉立琦專攻100公尺、跳遠項目，高一參加10月底全國中等學校田徑錦標賽，在400公尺接力奪銀。11月縣運中跳出5公尺38，勇奪跳遠冠軍，但在全國錦中，由於過於緊張沒有發揮水準，未能得名，相當可惜。

教練劉嚴澤指出，劉立琳強項是100公尺，此次全中錦跑出12秒09，順利取得2019年亞洲青少年田徑賽國手資格。妹妹劉立琦強項是跳遠，最佳成績是9年級時，跳出5公尺48佳績，未來加強臨場經驗，前途不可限量。

劉嚴澤很感謝他的哥哥劉志宏對雙胞胎姊妹的調教，他表示，劉志宏曾任2屆亞運田徑國手，對選手訓練很嚴格，打下良好基礎，也感謝慈濟醫院運動醫學團隊力挺，預防與治療運動傷害，他會接續好好栽培，對姊妹倆未來在國際賽事的奪牌希望深具信心。

劉嚴澤曾任2017年的亞洲青少年田徑賽教練，在四維高中當體育老師10年了，青少年國手黃庭軒、葉清華等人，都是他的愛徒，他同樣感謝母校提供訓練學弟妹的好環境，他說，劉立琳、劉立琦爆發力強，協調性好，將加強肌耐力與移地訓練，姊妹表示，她們都以「亞洲最速男」楊俊瀚為偶像、目標，期盼有朝一日能成為「亞洲最速女」。

(中國時報)

高雄2警踏入政壇為民服務 尖石 五峰 推泡湯優惠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。