雙胞胎姊妹花 盼當亞洲最速女

2018年11月29日 04:12 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣四維高中觀光餐飲學程雙胞胎學生，16歲姊姊劉立琳與慢24分鐘出生的妹妹劉立琦，最近在縣運勇奪多面金牌，成為校方寄予厚望的台灣明日之星。

校長蔡忠和表示，劉立琳就讀玉里國中時，專攻100公尺跨欄、200公尺，11月參與花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會，在100公尺、200公尺、400公尺接力、1600公尺接力項目全部奪金。9年級時在全國中等學校運動會，也跑出400公尺接力第3名佳績。

至於劉立琦專攻100公尺、跳遠項目，高一參加10月底全國中等學校田徑錦標賽，在400公尺接力奪銀。11月縣運中跳出5公尺38，勇奪跳遠冠軍，但在全國錦中，由於過於緊張沒有發揮水準，未能得名，相當可惜。

教練劉嚴澤指出，劉立琳強項是100公尺，此次全中錦跑出12秒09，順利取得2019年亞洲青少年田徑賽國手資格。妹妹劉立琦強項是跳遠，最佳成績是9年級時，跳出5公尺48佳績，未來加強臨場經驗，前途不可限量。

劉嚴澤很感謝他的哥哥劉志宏對雙胞胎姊妹的調教，他表示，劉志宏曾任2屆亞運田徑國手，對選手訓練很嚴格，打下良好基礎，也感謝慈濟醫院運動醫學團隊力挺，預防與治療運動傷害，他會接續好好栽培，對姊妹倆未來在國際賽事的奪牌希望深具信心。

劉嚴澤曾任2017年的亞洲青少年田徑賽教練，在四維高中當體育老師10年了，青少年國手黃庭軒、葉清華等人，都是他的愛徒，他同樣感謝母校提供訓練學弟妹的好環境，他說，劉立琳、劉立琦爆發力強，協調性好，將加強肌耐力與移地訓練，姊妹表示，她們都以「亞洲最速男」楊俊瀚為偶像、目標，期盼有朝一日能成為「亞洲最速女」。

(中國時報)