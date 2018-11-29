黃偉哲小內閣 市府首長1／3換血

2018年11月29日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

選戰過後，新人新政，台南市府人心浮動，準市長黃偉哲面對外界關注小內閣名單，表示選後確實接獲不少電話，他將先聽取各局處簡報再做整體評判，但也坦言屆時將有「中型變動」，大概會有6、7位局處首長變動，占18個一級機關的3分之1。

民進黨在九合一大選過後，6都僅守住桃園與台南，原本綠營執政縣市在政黨輪替後，勢必將有一波出走潮。黃偉哲昨天到安南區謝票，面對小內閣人事名單，他舉2008年民進黨敗選為例，當時，看到許多助理打包，自己的辦公室也容納好多位其他立委助理，他強調，用人唯才，「不管人才從哪裡來、是打敗戰或勝戰」。

他說，韓國瑜跟盧秀燕都先後釋出用人唯才的訊息，不會因為藍綠而更換人事，這對於林佳龍、陳菊市長原來的執政團隊，有安定軍心之效；但也強調，從當選後確實就接到很多請託、推薦電話，他敞開心胸接納人才，但也希望外界多給他一點時間，小內閣名單預計最慢會在12月15日底定。

看到韓國瑜開出小內閣條件須具備「清廉、專業、熱情」，且3位副市長還需要外語能力好、懂工程、會行銷等條件，黃偉哲打趣，「我都覺得我可以去應徵了」，他說，對於局處首長沒有特別列出條件，是人才都接納。

台南市府內閣人事變動早在去年9月賴清德接任行政院長後，就有好幾波大搬風，賴北上後，由原秘書長李孟諺代理市長，民政局、地政局、財稅局、農業局、都發局、文化局等局長，目前由具公務員身分的副局長代理或參事兼任。至於原財政稅務局長張紹源和農業局長許漢卿接副市長，符合退休資格則被視為是看守性質。

(中國時報)