潘孟安原鄉票大幅成長

受民進黨選情不佳影響，此次選舉潘孟安得票數比上次少，在原鄉卻比上次成長許多，顯現原住民政策獲得族人支持。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

受韓流影響民進黨選戰大敗，屏東縣長潘孟安得票數比4年前少了4萬多票，平地鄉當中枋寮及琉球得票數還少於對手蘇清泉；不過傳統被視為藍營鐵票區的原住民鄉，潘得票數逆勢成長，霧台及泰武2鄉得票數甚至超過蘇，顯現潘在原鄉經營成功。

潘孟安4年前拿下30萬8953票，大贏對手簡太郎12萬6千多票；這次拿下26萬2809票，只贏對手蘇清泉6萬5千多票。但讓人驚訝的是，屏東8原鄉潘的得票率都比上次成長，霧台及泰武2鄉得票率還過半。

霧台鄉潘孟安得票率52.81％，比上次增加16.06％；泰武鄉得票率52.21％，比上次增加16.28％。此外三地門鄉得票率增加11.12％、瑪家鄉增加14.28％、來義鄉增加14.46％、春日鄉12.81％、獅子鄉4.91％、牡丹鄉5.14％，均有顯著成長。

義守大學原住民族學院院長台邦．撒沙勒表示，原鄉長期被視為民進黨的沙漠、國民黨的禁臠，這次屏東竟有2個原鄉得票率綠勝藍，可說是屏東縣甚至是全台灣第一次，在台灣民主政治史上絕對會記上一筆。

他認為藍綠雙方都不要認為原住民是鐵板一塊，屏縣府近年來推出不少有利原鄉的政策，已展現成果。也希望藍綠都能投入更多資源挹注原鄉建設，努力與族人接觸對話。

(中國時報)

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