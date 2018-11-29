天候多變 太魯閣馬拉松將提早20分開跑

2018年11月29日 04:12 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

每年吸引上萬人參加的太魯閣峽谷馬拉松將於12月1日登場，主辦單位考量山區氣候變化大，今年提早20分鐘自6時40分起跑，也影響接駁車發車時間，負責交管的花蓮縣警局提醒選手，接駁車末班時間為6時10分，錯過的話就要等明年才能參賽了。

太馬賽事以國際級景觀跑道聞名，因場地限制空間限制，想跑還得靠運氣，每年報名人數都爆滿，今年共有2萬5871名選手登記，全馬、半馬、逍遙馬及快樂馬賽事總計抽出1萬2018名。

主辦單位考量活動當天氣溫偏高，今年賽事提前至6時40分開跑，接駁車時間也提前，接駁站路線統一從新城火車站自起跑地點，首班發車時間為凌晨3時50分，末班車則為6時10分，錯過就要自行慢跑至4.6公里外的會場內，或只能明年再戰。

新城警分局指出，太馬賽事共有3處管制區域，分別為台8線天祥至太魯閣大橋南端、舊台9線錦文橋至太魯閣橋北端及台9線太魯閣大橋南下車道全段單向管制，北上車道調撥車道，管制時間自凌晨4時至下午2時。

警方指出，接駁車停開後，各管制崗便嚴禁車輛進入，平均每年都有會300餘名選手遲到趕不上接駁車向警方求助，今年末班車時間又提前，呼籲民眾一定要記得趕在6時10分發車前上車。

(中國時報)