張麗善闢謠 維持免費牛奶

2018年11月29日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

新科雲林縣長張麗善28日針對外傳將停止國小學童免費喝牛奶，強調這是惡意謠言，上任第一要務就是穩定縣政，然後讓雲林人富起來、留下來、回得來，一步步帶領雲林上場，現階段最不需要的就是阻礙改變與進步的謠言。

張麗善勝選後開始規畫縣政藍圖與籌組縣府團隊，這幾天在國小校園卻傳出學童免費喝牛奶將停止，小朋友聽到這個消息都很難過，家長也很不解；對此張麗善表示國小學童免費喝牛奶不會停止，請勿聽信不實謠言。

張麗善說，這個謠言令人遺憾，國小學童是未來的主人翁，縣府有義務提供好的副食品幫助孩子成長茁壯，免費牛奶對弱勢家庭孩子幫助很大，所以不管財政如何困難，孩子的權益絕對不會被犧牲。

張麗善強調她非常重視社會福利，除了現有的各種福利不會取消，選前即提出「提高生育補助津貼」，生育津貼第1胎1萬元，第2胎以後每胎1萬5000元；將雲林縣現行祖孫托育補助從2歲延長到3歲，完整銜接幼兒教育。

另外還有「幼兒托育、我來Support」，即建立公共托育評鑑獎勵制度，鼓勵私人托育單位加入準公共化服務行列，提升整體托育品質、擴大公共托育服務供給量，減輕家長負擔。

張麗善說，未來將成立單一社會福利服務窗口，整合諮詢、鑑定、安置、生活及輔導、自主訓練、各類經費補助申請，讓民眾免於奔波勞累之苦，同時提供最完善的服務與關照。

(中國時報)