大提琴家車禍手骨折 改用鼻按弦

2018年11月29日 04:12 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

大提琴家張正傑7月在維也納騎單車發生車禍，導致左手骨折，震驚國內樂迷，紛紛為他集氣祈禱，經過4個多月復健，左手中指、無名指依舊腫脹，他決定嘗試改用鼻子按弦，12月5日再度站上舞台參加「弦樂嘉年華」音樂會，特別要演出「左手受傷紀念曲」。

國立台灣海洋大學藝文中心主任、大提琴家張正傑，熱愛大提琴視音樂為生命，7月19日卻在維也納騎單車時不慎發生車禍，造成左手受傷，但他仍不願意放棄演奏，更特別為了意外創作「左手受傷紀念曲」。

「用鼻子按弦也要演奏！」張正傑說，他雖然不能用左手按弦，但沒有關係，還可以用鼻子，戲稱自己應該是全世界第1個用鼻子演奏的大提琴家。

經過4個多月復健，張正傑的左手中指、無名指還是腫的，他決定再度站上舞台，找回最喜歡的演奏。海大藝文中心表示，希望樂迷能給張正傑鼓勵，看看張正傑雖然不能用左手，卻仍然可以用鼻子按弦，演出「左手受傷紀念曲」，邀請大家12月5日晚間7時至海洋大學，參加「弦樂嘉年華」音樂會。

海大表示，除了張正傑外，小提琴將由身兼指揮的林天吉與「灣聲樂團」首席梁茜雯擔綱，中提琴為徐曉虹、鋼琴為廖皎含演出，音樂會即日起開放免費索票，詳見海大藝文中心網站。

(中國時報)