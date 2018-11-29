新北警用車 4成逾齡須汰換

新北市警用汽車逾使用年限的數量高達52.05％，逾齡警用機車也達40.30％。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

警用汽機車是警察執法的重要裝備，也關乎員警值勤時的安全，經新北市審計處統計，新北市警局今年度逾齡須汰換的警用汽機車竟超過4成，對員警值勤時的安全及機動性影響甚鉅。市警局說明，因配合環保法規及警政署規定，致車輛單價大幅上升，才影響汰換時程。

法規拉高採購預算

依照新北市政府規定，警用汽車使用滿7年且里程數達12萬5000公里，即須汰換，機車年限則為6年。據審計處統計，警察局配賦警用汽車1169輛、機車4661輛，汽車逾使用年限的數量高達52.05％，逾齡警用機車也達40.30％，配賦不足汽車24輛、機車8輛。

更甚者，逾使用年限3年以上，也就是車齡超過10年的警車，汽車占總數的15/9％、機車7.16％。警車老舊、不足，難保不影響員警值勤的安全和機動性，確實亟待改善。

針對警車汰換時程延宕，新北市警察局說明，採購汰換警用汽機車的規格，須符合國內環保法規及警政署規定，新型警用車輛須配備ABS煞車系統、晝行燈及環保引擎等設備，導致採購預算單價大幅上升，影響汰換數量。

據了解，目前警局採購警用車輛，一般汽車每輛單價約50萬到60萬元，機車每輛約4萬到5萬元，由於係躉購及免稅，價格均已低於市價。

已向中央爭取經費

市警局表示，警政署今年7月已發函全國警察單位，調查警用車輛逾齡情形，以利向中央爭取經費，補助各地方政府加速汰換老舊、性能不佳的警用車輛。

市警局指出，經清查109年度將有630輛警用汽機車符合汰換條件，詳細資料已彙整呈報警政署，待警政署核定後，市警局即可辦理相關採購事宜，降低新北警用車輛逾齡的情形。

(中國時報)

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