百工職人工作坊 展現青創實力

2018年11月29日 04:12 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣政府28日舉辦「青年新創客」客家百工職人時尚創客工作坊成果發表會，會中展示創客努力多時成果，以地方職人為核心，培育青年跨域整合能力，培養客家時尚品味鑑賞力。另表揚2018新南向交流計畫代表台灣出國交流的苗栗青農大使，肯定其優秀表現。

跨域整合 投入地方創生

今年度百工職人工作坊共開設10個班次，每班次15人，透過3日的工作坊訓練，讓青年朋友了解地方職人的專業，同時發掘自我興趣。計畫自10月起辦理，名額旋即額滿，總計培訓150名青年朋友發光發熱。

勞青處長彭德俊表示，百工職人工作坊透過地方職人的帶領，讓更多在地青年了解創生等概念，培育其跨域整合的能力，輔以手做Maker精神，讓青年朋友了解地方特色與產業文化，鼓勵投入地方創生進而返鄉就創業。

青農大使 獲縣政府表揚

會中另表揚4位縣內優秀青年，分別是參與2018新南向交流計畫的青農大使「有好食茶」陳銘強、「山板樵休閒農場」林漢騏、「雪見高山烏龍茶」張芸綺及榮獲2018年OTOP年度最佳設計獎的「山木島」蔡守瑋，展現苗栗豐沛的軟實力。

縣長徐耀昌表示，外交部與農委會合作辦理的青農大使新南向交流計畫，全台30位優秀青農大使中，就有3位來自苗栗，分別至馬來西亞及越南進行參訪，有效促進台灣對國外的農業合作、創新與人才交流，同時也將苗栗的青創實力推展至全世界。

(中國時報)