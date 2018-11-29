游宏達提當選無效 法院封票箱

差36票成落選頭，議員游宏達提當選無效之訴，法院封存南投縣議員第1選區票箱。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣議員選舉第1選區，開票之夜有如洗三溫暖，尋求連任的游宏達已經陸續收到縣府、議會和縣警局的祝賀，最後竟以36票之差，成為落選頭！他在選後提起當選無效之訴，南投地院法官28日到南投縣選舉委員會查封票箱，擇日開庭。

些微之差成為落選頭

南投縣議員選舉第1選區包括南投市及名間鄉，共有16人搶10席，競爭非常激烈，開票結果，得票數第9名的張嘉哲4946票，吊車尾的莊文斌4928票，游宏達獲得4892票，成為落選頭，3人的票數都很接近，僅有數十票之差！

莊文斌已經連任7屆，此次挑戰8連霸，開票之夜一度傳出他落選，讓大家都很訝異，後來驚險過關；已經連任3屆的游宏達，是名間鄉唯一的縣議員，他成為落選頭，也讓眾人感嘆名間鄉沒有議員了！

開票之夜如洗三溫暖

游宏達指出，他在選舉開票之夜，晚上8點多就知道開票結果，縣府、議會和縣警局隨後也都派人貼紅榜祝賀，詎料，到了深夜變落選，這樣的結果無法讓人接受，支持的選民也表達抗議，因此，他向地院提起當選無效之訴，希望釐清真相。

南投地院法官昨天下午到選委會，查封縣議員第1選區選票，保全證據，等待開庭時，再勘驗選票。南投縣選委會表示，由於候選人對選舉結果有疑慮，並且提出當選無效之訴，因此配合法院封存票箱，在11月30日當選人公告後，還是會依法院判決結果，依法行政。

(中國時報)

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