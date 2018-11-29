台灣鱉 台南拚出一條龍產業

2018年11月29日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台灣鱉養殖技術精進，在育成率及品質上都持續進步，台南市農業局將舉辦活動推廣台灣鱉的多樣料理方式，業者指出，鱉有豐富營養，膠原蛋白還能開發周邊生技產品，殼磨成的粉還能製作瓷器，甚至成為瓷牙的素材，目前從養殖到產品開發已有一條龍規模，具有發展前景。

肉質鮮美 富膠原蛋白

台南市政府農業局指出，鱉肉含有豐富的蛋白質、胺基酸、維生素、鈣、鐵及多元不飽和脂肪酸等營養素，滋味特別，兼具雞、鹿、牛、羊、豬等5種肉類口感，不僅提供食用，近年還研發出周邊產品，提高產值，目前南市年產量約23公噸左右，養殖面積也慢慢增加中。

台南市養鱉協會理事長胡永富表示，台灣鱉養殖多集中在南部，且養殖方式及技術逐漸改善，目前育成率已經能達到9成以上，品質與產量兼顧，且上市前都會通過相關藥檢，保障民眾食用的衛生及安全。

甲殼磨粉 製瓷器敷料

業者王德明說，鱉的運用範圍已不再侷限為食用，豐富的膠原蛋白經過萃取後，可以做成多種保養品，甲殼磨粉還能做成瓷器，目前也正在研發做為人工皮膚敷料的可能性。

南市府農業局與養鱉協會合作，12月2日將在永康舉辦台灣鱉美食品嘗活動，將提供1200份鱉料理讓民眾品嘗，同時展示多樣料理，如鳳梨糖醋鱉、甲魚米糕、三杯鱉等等，歡迎民眾參與。

(中國時報)