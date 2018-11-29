拚4連任失敗 90歲老里長退休

2018年11月29日 04:12 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

全國最老里長、90歲旗山區大德里長陳丙丁4年前打敗當時40歲的年輕競選對手于梅枝，再度蟬聯里長寶座，未料這次拚四連任，卻以589票之差輸給48歲長期擔任志工的曾慶義，陳丙丁曾期待里民給他最後一次擔任里長機會，但天不從人願，只好提早退休。

陳丙丁今年獲特優里長

陳丙丁擔任過旗山鎮農會10屆代表及第18屆大德里長，高縣市合併後，他以700多票勝出當選第1屆里長。

陳丙丁雖然年事已高，但他對里民服務熱忱不減，每天清晨5點多就騎機車巡視里內街道及基層建設，里民有任何需求他都極力爭取完成，今年更榮獲高雄市政府表揚為特優里長。

陳丙丁選前拜票時，曾向里民表示這次是最後一次競選連任，希望鄉親繼續支持他，而這次的競選對手有10多年前曾與他角逐里長落敗的曾慶義及里民陳中益，結果曾慶義捲土重來成功，以1039高票奪下大德里長寶座。

陳丙丁連任失敗後心情低落，朋友紛紛安慰他保重身體，對於未來規畫，陳表示沒有任何計畫，年紀大了，現在只想把身體養好，過一天算一天。

不少里民也肯定陳丙丁的貢獻，但表示，因為年紀太大，不好意思請他幫忙服務，成為他落選最主要原因。

曾慶義年輕敢拚獲支持

另曾慶義長期在旗山政府機構擔任志工，與里民互動熱絡，多年來培植不少人脈關係，加上年輕敢拚形象，也提出許多改造社區的理念，讓他獲得選民支持，高票當選里長。

(中國時報)