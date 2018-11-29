和平島公園拚冬遊 270度海景吸訪客

「雷達站咖啡」位於和平島公園制高點，可遠眺270度海景。（李怡萱攝）

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中國時報
／基隆報導

曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點的「和平島公園」，有3間餐廳將12月1日正式開幕，民眾可欣賞阿拉寶灣和自然祕境之美外，也可一飽口福，其中「雷達站咖啡」能眺望270度海景，店裡的招牌「西班牙香料熱紅酒」，使用荳蔻、迷迭香、檸檬等，燉煮至酒精完全蒸發，散發濃濃異國味。

和平島公園擁有北海岸獨特海蝕地景，日前才獲國際最佳無障礙觀光景點獎項，夏季開幕後人潮不斷。為推動冬季旅遊，遊客中心海景餐廳「藍食謐境」、海景咖啡廳「樂品喜塘」及軍事基地改建的「雷達咖啡廳」將於周六正式營運，提供遊客冬季來訪的新選擇。

位於和平島公園制高點的「雷達站」，因應耶誕佳節到來，在12月1日推出冬季限定的「西班牙香料熱紅酒」，搭配多種香料及新鮮水果，以中火慢慢熬煮成香料熱紅酒，一口飲下清香撲鼻，完全沒有酒味，只剩下淡淡果香。

不只是熱紅酒相當有特色，從雷達站咖啡側邊樓梯往上走，進入頂樓後可眺望太平洋蔚藍海景，270度寬廣視野非常震撼人心。

此外，和平島公園遊客中心2樓的海景餐廳「藍食謐境」，走低調沉靜的美式裝潢風格，遊客中心3樓的「樂品喜塘」咖啡，則選用世界冠軍咖啡師吳則霖手工烘焙的咖啡豆，每一杯手沖單品都極具風味，再搭配融入基隆潮間帶海藻的「潮境石蓴乳酪」，令人一下子沉浸在幸福中，想要體驗「大人味」，也有口感醇厚、香氣十足多種口味的精釀100％純麥生啤。

(中國時報)

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