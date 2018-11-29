陶博館拾捌啦 成年禮嗨三周

2018年11月29日 04:12 中國時報 許哲瑗／新北報導

鶯歌陶瓷博物館18歲了！館方舉辦「拾捌啦！陶博館18周年館慶」，邀請到享譽國際的扯鈴團體「鈴行者藝術團」演出，現場也備有冬至湯圓、民歌團體「聽你在那邊」精湛演唱，連嗨三周，邀請支持陶藝、熱愛創作的民眾共襄盛舉，一同歡慶陶博館的「成年禮」。

陶博館表示，12月1日至12月2日的上午11時至12時、下午2時至4時，館方將在1樓大廳將舉辦「第三屆國際茶席美學設計大賽入選作品茶席」，活動將由入選者展演茶席藝術，並泡出好茶與民眾分享，參加者只需在當天購買60元的專屬茶杯，即可自由入席品茗。

享譽國際的扯鈴表演團體「鈴行者藝術團」將在12月9日下午2點登場，「鈴行者藝術團」在全民運動會民俗體育扯鈴團體項目連霸5次，不但多次前往歐洲演出，也曾登上知名節目「美國達人秀」，其精心設計橋段與精湛技藝，讓國人重新認識傳統技藝之美，歡迎自由參觀。

此外，因適逢冬至前夕，陶博館也邀請鶯歌福南宮志工隊準備鹹、甜湯圓，民眾只要購買50元的鶯歌古早碗，即可自由取用暖呼呼的湯圓，還有創作型的民歌團體「聽你在那邊」展開精彩演出，讓所有參與的人邊吃邊聽歌，度過美好的午後時光。

陶博館館長吳秀慈表示，秋收入冬之際，也是陶博館創館營運的時節，為慶祝開館18週年，特地結合飲茶文化、相近時節習俗、陶瓷與文化藝術等，讓進館民眾在認識陶瓷之餘，也能有吃、有喝、又有玩。

(中國時報)