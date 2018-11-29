執法車拋錨 差點放走嫌犯

2018年11月29日 04:12 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

「工欲善其事，必先利其器。」警用汽機車老舊的問題，基層員警感受最深，不論是值勤、辦案、為民服務，乃至於警匪追逐，都脫離不了使用警車，若警車老舊的問題無法改善，將直接影響警察執法效能及為民服務的品質，對百姓而言，也算是一種損失。

某警員表示，車輛老舊又使用頻繁，故障率必然提高，導致經常進廠維修，無疑是浪費公帑。故障率高還會衍生出另個問題，由於警察局定期會實施裝備檢查，每到接近裝檢的日子，有些單位就會想盡辦法減少老舊警車的使用頻率，甚至不使用，確保裝檢當天引擎還能夠發動，讓人質疑警車存在的目的。

某分局偵察佐表示，某次配合檢察官指揮的案件，要執行同步搜索，他和同事正十萬火急地趕赴搜索地點，豈料，他駕駛的偵防車在途中突然拋錨，怎麼也無法再發動，只好急忙請隊上同仁再開另一輛車來替換，險些走脫了嫌犯，壞了整件案件的偵辦，當時他真的像極了熱鍋上的螞蟻。

這位偵察佐還說，舊的偵防車配備是最陽春的安全配備，只有ABS、雙氣囊，完全比不上目前市售車款的安全配備，例如「循跡防滑控制系統」、「頸椎傷害緩和設計」等，某次他的同事在追捕嫌犯時，被嫌犯駕車衝撞，結果同事的頸椎受傷，固定了好幾個月。

汰換老舊警車，提升警車配備，不僅有助於警察執法，也可保障員警安全，政府應更積極才是。

(中國時報)