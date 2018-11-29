百年老樹復育 橫鹿咖啡飄香

2018年11月29日 04:12 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市也有自己生產的咖啡了！中和區橫路里長呂星輝從1株自日治時期傳下來的百年咖啡樹，培植到今已多達1500株咖啡樹，更在2013年台灣咖啡生豆示範賽中獲得杯測成績80分以上的佳績，他已將咖啡豆註冊登記為「橫鹿咖啡」，希望能在咖啡市場闖出一片天。

2006年呂星輝從長輩口中得知山上有1株從日治時期傳下來的百年咖啡樹，在多年放任自然生長下，已有3、4公尺高，恰巧當時台灣興起一波咖啡產業熱潮，心想何不在海拔約200公尺的橫路山區試種，結果就一頭栽進了咖啡的世界。

本身是農業門外漢的呂星輝，一種就是十幾年，從採收、脫皮、發酵、浮豆篩選、曬乾、脫殼、到烘培，全都親力親為，從不斷的學習中精進自身技術，如今園區內已有1500株左右的鐵皮卡種咖啡樹，生豆產量近100公斤，因為在橫路里生產，加上自他也飼養紅鹿，所以將咖啡豆註冊登記為「橫鹿咖啡」。

呂星輝表示，咖啡的風味取決產地氣候、土質、肥料成份、曬乾方法及烘乾方式，橫路的土壤適合咖啡樹生長，且山區日夜溫差大有利果實中芬芳物質的生成，肥料方面選用紅鹿的排泄物及銀皮（一層包裹咖啡豆的薄膜）進行施灑，不僅滿足咖啡樹生長所需養分，更是將咖啡果實處理殘渣回收再利用。

儘管採收7公斤的咖啡果實，烘培後只能產出1公斤的咖啡豆，但呂星輝還是樂在其中，他希望咖啡產業能提升當地居民的收入，積極辦理市集，結合周邊美景行銷橫路里，希望大家想到橫路，就會想到咖啡的美味。

(中國時報)