百年老樹復育 橫鹿咖啡飄香

中和區橫路里長呂星輝自創品牌「橫鹿咖啡」，希望能在競爭激烈的咖啡市場闖出一片天。（王揚傑翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市也有自己生產的咖啡了！中和區橫路里長呂星輝從1株自日治時期傳下來的百年咖啡樹，培植到今已多達1500株咖啡樹，更在2013年台灣咖啡生豆示範賽中獲得杯測成績80分以上的佳績，他已將咖啡豆註冊登記為「橫鹿咖啡」，希望能在咖啡市場闖出一片天。

2006年呂星輝從長輩口中得知山上有1株從日治時期傳下來的百年咖啡樹，在多年放任自然生長下，已有3、4公尺高，恰巧當時台灣興起一波咖啡產業熱潮，心想何不在海拔約200公尺的橫路山區試種，結果就一頭栽進了咖啡的世界。

本身是農業門外漢的呂星輝，一種就是十幾年，從採收、脫皮、發酵、浮豆篩選、曬乾、脫殼、到烘培，全都親力親為，從不斷的學習中精進自身技術，如今園區內已有1500株左右的鐵皮卡種咖啡樹，生豆產量近100公斤，因為在橫路里生產，加上自他也飼養紅鹿，所以將咖啡豆註冊登記為「橫鹿咖啡」。

呂星輝表示，咖啡的風味取決產地氣候、土質、肥料成份、曬乾方法及烘乾方式，橫路的土壤適合咖啡樹生長，且山區日夜溫差大有利果實中芬芳物質的生成，肥料方面選用紅鹿的排泄物及銀皮（一層包裹咖啡豆的薄膜）進行施灑，不僅滿足咖啡樹生長所需養分，更是將咖啡果實處理殘渣回收再利用。

儘管採收7公斤的咖啡果實，烘培後只能產出1公斤的咖啡豆，但呂星輝還是樂在其中，他希望咖啡產業能提升當地居民的收入，積極辦理市集，結合周邊美景行銷橫路里，希望大家想到橫路，就會想到咖啡的美味。

(中國時報)

1票敗北 正妹候選人聲請驗票 傳與柯P搶邱豐光 侯讚很多人想重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。