傳與柯P搶邱豐光 侯讚很多人想重用他

新北市長當選人侯友宜（中）28日至土城參加感恩茶會，對市府內閣布局人選，侯表示「一切都在討論中」。（許哲瑗攝）

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中國時報
／新北報導

市府內閣人事重新布局，外傳新北市長當選人侯友宜、台北市長柯文哲都有意延攬警政署副署長邱豐光出任副市長，對此侯友宜表示，所有人事安排仍在討論中，邱豐光是很棒的警政人才，也是多年的老戰友，做事態度認真負責，「很多人想重用他」。

侯友宜展開謝票行程，28日至土城、汐止出席感恩茶會，逐一與民眾握手致謝，侯友宜說，選前的努力都是基本工作，選後才是更大的壓力，「不要因為喜悅忘了責任，不要因為喜悅迷了該走的路」，新北市府要傾聽底層民意，凝聚共識，打造好的新北市。

市府小內閣人事布局成為外界關注話題，外傳警政署副署長邱豐光在台北市政府警察局長任內，深受市長柯文哲信任，又和侯友宜合力偵破「白曉燕命案」，早有革命情感，兩人都有意延攬邱豐光出任副市長。

對此侯友宜表示，目前所有人事都還在思考、討論中，尚未有定案，但邱豐光是他多年的老戰友，也是很棒的警政人才，做事態度認真負責是毫無疑問的，「很多人想重用他」。

媒體提問，黨主席吳敦義敦請15位縣市長進入中常會，共同參與國民黨決策機制，此舉是否會增加市長負擔？侯友宜說，「所有工作以新北市政為主軸，其餘都是其次。」

侯友宜日前探視值勤車禍腦死的國道實習警員王黃冠鈞，他指出，警察的危險性不輸給其他行業，尤其負擔的壓力、責任超過其他公務體系，但在各方面的福利、待遇以及法令都有不周全之處，這次實習同仁發生意外，可見法令上不足，應該及時彌補，避免憾事再次發生。

(中國時報)

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