2018年11月29日 04:12 中國時報 張景為

選後第3天的晚上，幾乎所有台北的主流媒體都發出一條相同的即時新聞，報導蔡英文總統當晚在官邸召集民進黨內各派系要角，協商決定共推立法院長蘇嘉全參選黨主席。不到1小時，從府方到相關人士卻又否認有此會此議。空穴不來風，事出必有因，這件心照不宣卻難以公開證實的布局，在民進黨內炮聲隆隆、逼宮小英的暗潮翻湧下，其實已經透露出她爭取總統連任的企圖心。

果然，隔天民進黨舉行選後首次中常會，蔡英文會前先在臉書發布「給黨員的一封信」，其中提到她已經卸下黨主席的職務，民進黨的新主席將是選舉產生，「不是高層指定」，接下來選舉的過程就是黨員意志的凝聚過程。此時補選黨主席是何等大事，當然要喬好，卻又不能承認有喬過，這才是真正的答案。

蘇嘉全擔任立法院長才不過兩年多，對於國家培養歷練一位成熟的國會議長，竟然為了特殊的政黨「任務」而腰斬換將，當然會引發爭議，但這是蔡英文的戰略設計，其公私代價的議論自有公評。

蘇嘉全歷任黨政要職，資歷完整固不待言，真正關鍵在於他深受蔡英文的信任倚重，2012年即曾和蔡搭檔選過正副總統，出任立法院長也是由蔡力挺而成，如果由他接任黨主席，既能夠掌握黨機器，又能成為折衝黨內各派系的樞紐，對於蔡爭取2020黨內繼續提名必有極大助益。

回顧24日開票當晚，既知大勢已去，蔡英文隨即展開一連串節奏明快、步步為營的危機處理。24、25兩日，首先辭去黨主席為敗選負責，再慰留穩住陳菊與賴清德這兩位新潮流要角。26日在臉書上「下詔罪己」，表示「真正需要改變的人是我自己」；當天下午更主動出擊，打電話給包括國民黨在內的六都市長當選人祝賀，展現的是總統的格局與未來推動國政的意志。27日傳出喬好蘇嘉全接任黨主席，28日發布給黨員的一封信，「罪己詔」再加碼，強調民進黨人可以大鳴大放，但不該互相指責，「責任由我一肩扛起，同志之間不必互相為難。」

在這連續4天中，蔡總統能屈能伸，軟硬進退之間，既展現國家元首的高度、政治領袖責先咎己的氣度，也有洞燭機先、預設後路的謀略。而她的意志雖已顯現，但外界更關切的則是她在未來所餘1年2個月的總統任期，將扮演何種角色？

蔡在公開信中對此若有所指，但並不明確。她說辭去黨主席之後，期待黨能有更獨立的意志，能更貼近人民的思維與感受，而不受限於執政的思維。此話基本上沒錯，但過去藍綠兩黨分別執政時，都曾推行過總統的黨政分離運作，但終歸還是回復黨政合一制；她在因敗選而必須辭去黨主席、卻又規畫一位聽命於她的黨主席，如此形神分離卻又實質控制黨的運作，能否真正發揮讓黨重新恢復生機、自主運行的初衷，其實大有疑問。

更值得關注的是，敗選後的蔡英文當然想營造跨黨派全民元首的形象，但是她或許會放低身段，尋求國民黨的合作，這卻不等於她甘做一個跛腳總統。尤其她在明年上半年要積極爭取連任提名，面臨選後民意、美國態度、獨派壓力的綜合效應，她會如何調整應對，終究充滿不確定的懸念。（作者為資深媒體人）

(中國時報)