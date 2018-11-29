貿易戰是關鍵的歷史分水嶺

2018年11月29日 04:12 中國時報 杜英宗

眾所矚目的川習會即將在本周G20峰會登場，中美貿易戰的世紀之爭能否達成實質進展，引發全球高度矚目。美國總統川普雖然表示樂見中方希望達成協議，但世人仍然不敢掉以輕心。

貿易戰開打半年多來，中美衝突愈演愈烈。本月中在巴布亞紐幾內亞舉行的亞太經合會（APEC），首度在閉幕5天後才發布聯合領袖宣言。官員形容「一個房間裡有兩個巨人」，凸顯中美貿易合作瀕臨崩潰，相關國家與地區經濟也被拖下水。

事實上，在APEC前，月初在新加坡舉行的彭博新經濟論壇，就可以一窺中美雙方20多年來從接觸交往到反目成仇的戲劇性變化。英國《經濟學人》雜誌用了一張插畫，畫中美國前財政部長鮑爾森與中國國家副主席王岐山背對背站立，毫無交集，充分顯示了當前美中立場的巨大分歧。

論壇第1天，王岐山率先發難，指責西方世界掀起的右傾民粹主義顛覆了全球秩序，隔日鮑爾森即重炮回擊，要求中國開放市場、解決貿易衝突，否則將出現「經濟鐵幕」。雙方你來我往，彷彿冷戰期間美蘇互相對陣、彼此叫罵的歷史重演。

鮑爾森曾任高盛董事長暨行政總裁，1997年中國電信在紐約與香港上市，籌資逾40億美元，即是由高盛承銷；王岐山則被視為中國經濟改革開放的代表，曾經促成中國建設銀行與美國投資銀行摩根士丹利成立中國第1家合資投資銀行─中國國際金融有限公司，並出任董事長。兩人自1990年代即密切合作，推動中國國有企業改革．促進中美貿易往來，並聯手對抗2007～2008年全球金融危機。

如今，向來被視為親中派的鮑爾森，開始公開表達對中國的不滿。鮑爾森抨擊中國並未真正開放市場，主要歸咎於其經濟政策，包括中共的政策主導地位，私有企業必須配合國家戰略，將外國技術「本土化」為中國技術，而中國企圖出口其網路治理標準，也進一步推動中國與美國的對抗。

這並不是鮑爾森一個人的觀點。最近我趁著與國際投資人會面的機會，交換對中美貿易戰的看法。不少人不約而同指出，中國並未遵守當初加入世貿組織（WTO）的各項承諾，說一套做一套，長期以來對外資採取不公平待遇，使得許多外資對美國的中國政策看法大幅轉向，從一開始的支持轉為懷疑、失望，甚至反對。

歸根究柢，川普要求對中國出口到美國的貨物課以高關稅，僅是談判手段，最終目的是要求中國體制徹底改變。換言之，它不只是川普一人或美國一國要求的戰爭，而是全世界要的戰爭，也就是以美國為代表，以私有企業為主的資本主義自由經濟體制，要求改變中國共產主義計畫經濟體制的體制之爭。

在資本主義體制下，保障智慧財產權在內的私人財產利益、要求私有企業與公營事業平等互惠、公平競爭都被視為理所當然。然而，中國卻是國家利益至上，傾全國之力扶植補貼國有企業，並對網路設下諸多限制，由此衍生的不公平競爭與不當作為，造成各國不滿與不信任。正如鮑爾森所言，雙方各不相同的經濟體系，讓貿易緊張局勢持續存在。

當然，在折衝的過程中，我們看到中國的反省與改變，開始思考保護私有財產與私有企業，承諾要讓外資在中國合資事業的持股比重在3年後提升到51%，5年後可達100%，以及依照國際標準保障智慧財產權，落實公平競爭。問題是，外國事業能在何處設點，仍然是中國說了算，許多重要的產業也仍限制外資經營，而中國國內盜版抄襲問題嚴重，各國對中國寧可「聽其言、觀其行」，態度保留。

問題是，國際經貿合作只能有一套遊戲規則，不可能有兩套。如今中國在歷經數十年來改革開放，以及多年高度經濟成長之後，理應有能力，也有更大的自信遵循國際合作的遊戲規則，開放市場，與各國進行公平競爭，更積極地爭取各國的信任。另一方面，如何降低敵意，透過談判化解衝突，追求雙贏，也考驗川普政府的智慧。

上世紀中國的改革開放是「摸著石頭過河」，一步步造就了中國經濟強權的地位，如今，站在歷史的關鍵分水嶺上，美中貿易戰究竟是促成中國轉型，從大國邁向強國的催化劑，還是會意外轉向，步入美蘇冷戰、冰封對抗50年的後塵？全球都屏息看待，也值得高度依賴國際貿易的台灣社會，密切關注。（作者為資深企業經理人）

(中國時報)