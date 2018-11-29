民進黨仍陷派系鬥爭潛規則

2018年11月29日 04:12 中國時報 張孟湧

地方選舉落幕，民進黨未來在地方的最大諸侯桃園市長鄭文燦表示：「民進黨大敗，只有黨改組不夠，府院黨要大幅度改組，積極回應民意大破大立，才能重新贏得人民信任。」鄭文燦隸屬新潮流系，曾獲蔡英文高度信任，鄭文燦的建言，蔡英文是否會聽進去，還是這只是派系之間在鬥法。

選前，蔡英文預見可能的敗選，將陳菊、賴清德等人擺到府院的關鍵位置，意謂即使地方選舉敗選，新潮流也無法跟蔡英文切割。但新潮流也並非定於一尊，內部分成北流跟南流兩股勢力，北流如林濁水、段宜康等人，從一開始就反對陳菊和賴清德去接總統府祕書長、行政院長等位子，選後更對南流的賴、菊兩人接受蔡英文慰留感到無奈，因為此意謂即使敗選，蔡英文的權力仍持續穩固。面對北流及其他勢力的進逼，英派跟南流的捆綁只能更加緊密。

地方選舉慘敗後，民進黨內普遍對2020年總統大選感到悲觀，府院黨需要承擔日後選舉責任，派系策略能閃則閃。近日媒體釋出桃園市長鄭文燦將接任民進黨代理主席，隨即遭鄭文燦本人否認；另有媒體報導英派人馬蘇嘉全將請辭立院龍頭競選黨主席，也隨即遭總統府及蘇嘉全否認。英派及新潮流相互對媒體放話帶風向，讓外界看得眼花繚亂。

此外，「以核養綠」公投結果出爐後，行政院第一時間還強硬表示「2025非核家園目標不變」，等於打臉公投結果。社會大眾在經歷1124投票排隊慘況後，再聽到民進黨政府官員對於已通過公投案的否決論述後，整個民怨大爆發。對此，行政院長賴清德不得不放低姿態，在立法院接受質詢時表示，多項公投案的投票結果讓其有被倒閣的感受。

此次選舉結果係最新民意對於民進黨完全執政下政策的全盤否定，面對史無前例的慘敗，民進黨內提出中生代接班承擔責任的呼籲，但顯然手握權力核心的派系領袖並不這麼想。就派系的未來發展而論，面對未來得承擔敗選的位子得極力閃躲，但其他有利益可圖卻不用承擔選舉責任的位子仍搶破頭。為數眾多的「討厭民進黨」選票，仍無法喚起民進黨的檢討與省思，依舊停留在派系權力鬥爭的潛規則，民進黨政府官員面對人民一票一票投出的公投結果，甚至擺出一副不理睬的高傲姿態。

蔡英文近日發表「給黨員的一封信」，雖然擺低姿態向支持者道歉，卻也再次強調改革方向沒錯、走在正確道路上。選舉結果呈現的新民意，投票給國民黨候選人的選民，難道都是反改革分子嗎？若不是，難道不是在告訴民進黨政府走在錯誤的道路上？選舉大敗結果，對於完全執政的民進黨，恐怕還是沒有帶來警惕跟教訓，派系仍以未來發展及利益分配相互鬥爭，扮演民進黨的主旋律。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)